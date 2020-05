Integrierte Shops sollen Nutzer stärker an Facebook binden

Facebook integriert ein eigenes Shop-System in in Facebook und Instagram. Die „Facebook Shops“ sollen insbesondere kleinere Unternehmen beim Vertrieb ihrer Produkte unterstützen. Facebook selbst profitiert dabei natürlich allein schon von der Tatsache enorm, dass Nutzer für Einkaufstouren die hauseigenen Plattformen nach Möglichkeit nicht mehr verlassen müssen.

Facebook Shops startet zunächst in den USA und dort ausschließlich in Facebook selbst. Der Zugriff ist per App oder Webbrowser möglich. Ein eine Integration in Instagram soll folgen.

Geschäftsinhaber sollen ihre eigenen Facebook-Shops mit wenigen Handgriffen einrichten können. Der Zugang kann über die Profilseiten der Unternehmen erfolgen, zudem sind direkte Links möglich und natürlich können die Anbieter auch Werbebanner für ihre virtuellen Geschäfte schalten. Auch der Kundenservice soll komplett über Facebook-Systeme abgewickelt werden, so sind für den direkten Kontakt Chats über den Facebook Messenger, WhatsApp oder Instagram vorgesehen.

Facebook nennt noch keine konkreten Pläne bezüglich der Bereitstellung in weiteren Ländern, man wolle Facebook Shop jedenfalls in den nächsten Monaten weiträumig verfügbar machen.