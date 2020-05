Lists: Microsoft stellt Airtable-Konkurrenten vor

Wer sich schon mal mit Airtable auseinandergesetzt hat wird wissen, wie schwer das Produktiv-Angebot zu beschreiben ist. Airtable ist ein kollaboratives Werkzeug, das Features von Google Docs, Excel, klassischen Datenbanken und Trello miteinander kombiniert, Schnittstellen für Kalender und Produktmanagement integriert und so quasi ähnlich flexibel eingesetzt werden kann wie eine frisch erstellte XLS-Datei.

Die jetzt angekündigte Neuerung für Microsoft 365-Nutzer – ihr erinnert euch: Microsoft Office heißt jetzt Microsoft 365 – tritt mit einem ähnlich umfangreichen Anspruch auf. Microsoft Lists ist eine Microsoft 365-App, die Anwendern dabei helfen soll Informationen und Ihre Arbeit zu organisieren.

Lists ist einfach, intelligent und flexibel, so dass Sie immer den Überblick behalten, was für Ihr Team am wichtigsten ist. Verfolgen Sie Probleme, Assets, Routinen, Kontakte, Inventar und mehr mithilfe anpassbarer Ansichten und intelligenter Regeln und Warnmeldungen, damit alle Beteiligten auf dem Laufenden bleiben. Mit vorgefertigten Vorlagen können Sie Listen schnell online, über unsere neue mobile Anwendung und direkt aus Microsoft Teams heraus starten. Und da sie Teil von Microsoft 365 ist, können Sie sich auf Sicherheit und Compliance auf Unternehmensebene verlassen.