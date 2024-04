Apple Watch „Geisterbedienung“: Auch ältere Modelle betroffen

Auf dem Beipackzettel des Anfang März veröffentlichten Updates auf watchOS 10.4 war unter anderem zu lesen, „ein Problem wird behoben, bei dem falsche Berührungen auf dem Display auftreten können“. Apple wollte damit den sogenannten „Ghost Touch“-Fehler korrigieren, mit dem sich vor allem Besitzer der neuesten Modelle der Apple Watch konfrontiert sahen.

Während Apple den Fehler bislang stets auf die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 eingegrenzt hat, wurde nun bestätigt, dass auch weitere Modelle der Uhr von der Problematik betroffen sind. Bei uns hatten sich bereits im Februar, als wir erstmals über die „Geisterbedienung der Apple Watch“ berichtet hatten Nutzer gemeldet, die sich auf älteren Modellen der Uhr mit dem Fehler konfrontiert sahen.

This has JUST been extended to series 7, series 8, as well as ultra 1 just FYI

Apple has advised us not to replace watches for this issue and to tell people to basically force restart the watch by holding both buttons together for 10 seconds and also keep your watches up-to-date https://t.co/klrVeYhkD0

