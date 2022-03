IKEA Home Smart unterstützt zwei neue Jalousien

Probleme, die seit den jüngsten Aktualisierungen der IKEA Gateway allerdings nur noch sehr vereinzelnd aufgetreten sind. Zuletzt verteuerte IKEA im vergangenen Monat viele Produkte im eigenen Portfolio und hob hier auch die Kosten für die in Kooperation mit Sonos produzierten Regallautsprecher von 99 Euro auf 130 Euro an .

IKEAs Smart-Home-System ist breit aufgestellt, arbeitet mit Apples HomeKit-Standard, mit Amazon Alexa und mit dem Google Assistent zusammen hat in der Community jedoch den Ruf durch plötzliche Firmware-Aktualisierungen immer mal wieder in sehr unzuverlässige Phasen zu laufen, die einen täglichen Neustart der IKEA Gateway nötig machen, um die Produkte weiterhin per Sprachkommando und App steuern zu können.

Bei PRAKTLYSING und TREDANSEN handelt es sich um motorisierte Faltjalousien mit integrierten Akkus. Die Wabenjalousie PRAKTLYSING ist ausschließlich in Weiß erhältlich und in zwei Varianten mit Flächen von 140×195 cm und 120×195 cm verfügbar. Der Kostenpunkt hier beträgt 129 Euro bzw. 125 Euro.

