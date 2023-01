Apple Watch: Drohendes Verkaufsverbot wegen Patentstreit

Apple wird in dem Gerichtsbeschluss der Import und Verkauf mehrerer Modelle der Apple Watch vorgeworfen, die gegen Masimo-Patente verstoßen. In der Folge ist nun die United States International Trade Commission (USITC) gefordert. Die Behörde wird prüfen, ob auf diesem Urteil basierend ein Einfuhrverbot für die betroffenen Modelle der Apple Watch erlassen werden soll.

Masimo ist einer der weltweit führenden Anbieter in diesem Bereich und hat bereits Anfang 2020 eine Patentklage gegen Apple eingereicht. Damals war unter anderem die Rede davon, dass Apple nicht nur mehrere Patente verletzt, sondern auch geheime Firmeninterna gestohlen habe. Apple habe besagte Informationen im Rahmen von Verhandlungen über eine Zusammenarbeit an sich gebracht haben. Damit verbunden bezichtigte Masimo Apple auch, wichtige Mitarbeiter abgeworben zu haben.

