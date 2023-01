CarlinKit: Erweiterung auf Wireless CarPlay zum Aktionspreis

Mit dem CarlinKit-Adapter lässt sich eine vorhandene kabelgebundene CarPlay-Integration auf Wireless CarPlay umrüsten. Aktuell ist die kleine Box mal wieder im Preis reduziert erhältlich und wird für 85,99 Euro statt der regulären 120 Euro angeboten.

Bei uns ist der CarlinKit-Adapter in der aktuellen Version 4.0 schon mehrere Monate im Einsatz und hat sich als zuverlässiges Zubehör erwiesen, das den Komfort der CarPlay-Nutzung insbesondere bei kurzen Fahrten erhöht. Anstatt das iPhone jedesmal einzustecken, verbindet sich das Gerät drahtlos mit dem System und stellt den gewohnten CarPlay-Funktionsumfang dann auch aus der Jackentasche heraus auf dem Fahrzeugdisplay bereit. Der Unterschied zu einer Kabelverbindung macht sich eigentlich nur dadurch bemerkbar, dass der Verbindungsaufbau ein wenig länger dauert.

Der CarlinKit-Adapter selbst ist erfreulich klein und lässt sich entweder in der Mittelkonsole verstauen, oder mit einem mitgelieferten Klebeband irgendwo dort anbringen, wo er unsichtbar vor sich hin arbeitet. Das Gerät wird anstelle des iPhones per Kabel mit dem Fahrzeug verbunden und über diese Verbindung auch mit Strom versorgt. Falls man das iPhone selbst über USB verbinden will, beispielsweise um das Gerät auf längeren Fahrten mit Strom zu versorgen oder den Akku zu laden, kann der Adapter eingesteckt bleiben und man schließt das iPhone direkt an die CarlinKit-Box an.

Die Einrichtung des Zubehörs geht schnell und einfach von der Hand. Das iPhone muss nur einmal mit dem Adapter verknüpft werden und baut die drahtlose Verbindung zu CarPlay in der Folge eigenständig auf. Firmware-Updates für die Box sind über ein Web-Interface vom iPhone aus möglich.

Generell sind bis auf wenige Ausnahmen alle Fahrzeuge, die mit kabelgebundenem CarPlay ausgestattet sind, mit dem CarlinKit-Adapter kompatibel. Zu diesen Ausnahmen zählen dem Hersteller zufolge Fahrzeuge von BMW und Polestar, der Volvo XC60 sowie der Qashqai 2017.