TabScroll: Multitasking Browser für iPhone und iPad

Der iOS-Entwickler Cherno Drammeh hat uns auf seinen Multitasking Browser TabScroll aufmerksam gemacht – da die App risikofrei geladen und ausprobiert werden kann, reichen wir die grundsätzlich interessante Idee gerne direkt an euch durch.

TabScroll erinnert uns an die Mac-App Stack und soll das gleichzeitige Arbeiten mit mehreren Tabs erleichtern.

Durch die gleichzeitige Nutzung der letzten und einer Übersicht über alle archivierten Tabs soll die laufende Web-Recherche im Blick ohne ständig in die Tab-Übersicht wechseln zu müssen. behalten werden. Wenn ein Link mal wieder zum anderen führt, kann man so auch besser entscheiden wann man einen Tab nicht mehr braucht.

Cherno erklärt:

Bestimmt kennt ihr es, wenn ihr an mehreren Tabs gleichzeitig arbeitet und dann ständig hin und her wechseln müsst. Wahrscheinlich kennt ihr es dann auch, wenn die Tabs in eurem Browser aus Platzmangel schrumpfen, die Titel unlesbar klein werden und das Wechseln der Tabs immer schwieriger wird? Dies ist spätestens der Moment, wo man den Überblick endgültig verliert. Man kann bestimmte Tabs nicht mehr finden und öffnet dieselben Seiten in neuen Tabs – es folgt noch mehr Chaos. TabScroll ist ein Browser zur übersichtlichen Nutzung von mehreren Tabs für alle Multitasker.