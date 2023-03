Professionelle Bildschirmfotos: Neue Kurzbefehl-Sammlung verfügbar

Schon länger werkelt der Apple-Blogger Federico Viticci an seinem Kurzbefehl „Frames“ herum, der als freies Projekt zur Nutzung für jedermann bereitgestellt wird. Bei Frames handelt es sich um einen Kurzbefehl für die gleichnamige iPhone-Applikation Apples, der Bildschirmfotos von iPhone, Apple Watch und Mac mit einem einfachen Handgriff gehörig aufwertet.

So bettet der Arbeitsablauf ausgewählte Bildschirmfotos vollautomatisch in die Gerätegrafiken der Apple-Produkte ein, auf denen die Screenshots auch erstellt wurden. Die rechteckigen Bildschirmfotos von iPhone, Apple Watch und Co. werden so in die offiziellen Gerätegrafiken Apples eingebettet, was deren Darstellung deutlich professioneller wirken lässt.

Vor allem wenn die Bildschirmfotos nicht nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind, sondern etwa in Broschüren, im App Store oder im Marketingmaterial des eigenen Arbeitgebers eingesetzt werden sollen, dann ist der einfache Kurzbefehl Gold wert.

In Version 3.1 jetzt modular

Federico Viticci hat seinen Kurzbefehle jetzt in Ausgabe 3.1 veröffentlicht und diesen nun so umgebaut, das viele zusätzliche Aktionen möglich geworden sind, die so bislang nicht durchgeführt werden konnten.

Ist der Frames-Kurzbefehl installiert, können jetzt weitere Zusatz-Kurzbefehle installiert werden, die zusätzliche Automationen einführen.

Beispielsweise steht ein Arbeitsablauf bereit der automatisch das letzte Bildschirmfoto im Fotoarchiv mit einem entsprechenden Geräterahmen versieht und dieses dann in der Dateien-App speichert. Ein anderer Kurzbefehl greift auf die Zwischenablage des iPhones zu und stattet das zuvor kopierte Bildschirmfoto mit einem Geräte-Rahmen aus.

Kurz: Statt ausschließlich als eigenständiger Kurzbefehle eingesetzt werden zu können, lässt sich Frames nun auch als Bestandteil eigener Kurzbefehle nutzen. Wie genau das funktioniert, hat Federico Viticci in diesem Blogeintrag beschrieben.

Wir können euch das Projekt nach wie vor ans Herz legen.