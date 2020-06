Apple-Watch-Armbänder und iPhone-Hüllen in neuen Farben

Mit der neuen Sommerkollektion bietet Apple iPhone-Hüllen sowie Armbänder für die Apple Watch in neuen Farben an. Apples Trendfarben für den Sommer 2020 kommen in Hellblau, Minzgrün, Orange und einem bräunlichen Grau.

Drei der neuen Farben findet ihr bei den für 45 Euro erhältlichen Silikon-Hüllen für die aktuellen iPhone-Modelle iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max: Hier habt ihr die Wahl zwischen Meerschaum, Vitamin C und Leinenblau.

Bei den Apple-Watch-Armbändern werden vier neue Modelle des 49 Euro teuren Sportarmbands gelistet. Hier könnt ihr zwischen Leinenblau, Meerschaum, Küstengrau und Vitamin C wählen.

Erst vor drei Wochen hat Apple zwei neue Apple-Watch-Armbänder aus der Pride Edition vorgestellt.