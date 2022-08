Apple Watch: Apple patentiert Sensor zu Blutdruckmessung

Apple betont im Text, dass die im Patent umrissenen, technologischen Fortschritte dabei sowohl in ein eigenständiges Blutdruckmessgerät integriert werden könnten (also eines mit eigenem Display, eigenen Sensoren und eigenem Akku) als sich auch so gestalten ließen, dass diese mit anderen tragbaren Geräten wie etwa einer Smartwatch kombinierbar seien.

Wie bei klassischen Blutdruckmessgeräten setzt Apple auch in der jetzt öffentlich einsehbaren Patentschrift auf die Blutdruckmessung mit Hilfe einer aufblasbaren Kammer, die offenbar als Zubehör in Form von spezialisierten Apple Watch Armbändern bereitgestellt werden könnte.

Insert

You are going to send email to