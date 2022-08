Vier Titel im August: Amazing Bomberman jetzt neu bei Apple Arcade

‎Love You To Bits+

Ebenfalls noch im August werden mit Love You to Bits+ und My Talking Tom+ zwei Titel bei Apple Arcade erscheinen, die gleichzeitig auch im regulären App Store vertreten sind, hier jedoch auf In-App-Käufe setzen. Bei den Apple-Arcade-Titel mit einem „+“ im Namen handelt es sich um Alternativ-Versionen beliebter Titel, die von ihren Entwicklern für die Freigabe über Apple Arcade besonders vorbereitet wurden.

Das neue Spiel ist einer von mehreren japanischen Exklusiv-Titel und ergänzt etwa das kürzlich ebenfalls von KONAMI veröffentlichte Apple-Arcade-Game Frogger and the Rumbling Ruins . Wie bei allen Apple Arcade-Titeln verzichtet Amazing Bomberman auf In-App-Käufe und Mikrotransaktionen und lässt sich im Rahmen einer laufenden Apple Arcade-Mitgliedschaft gänzlich kostenlos zocken.

