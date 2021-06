Apple Watch Series 5: Die Keramik-Edition hätte auch in Schwarz gut ausgesehen

Die Keramik-Edition der Apple Watch Series 5 wurde von Apple von September 2019 an nur mit weißem Gehäuse angeboten, doch wie es scheint, hat der Hersteller zumindest über eine schwarze Variante nachgedacht. Zwei auf Twitter veröffentlichte Bilder geben vor, das schwarz hochglänzende Gehäuse dieser Sonderedition zu zeigen. Mangels weiterer Informationen kann man allerdings nur darüber spekulieren, dass Apple dies als Prototyp in Auftrag gegeben und später wieder verworfen hat.

Unter der Bezeichnung „Apple Watch Edition“ bietet Apple regelmäßig hochpreisige Sondereditionen der Apple Watch an. Wir erinnern uns besonders an die initiale Edition-Ausgabe der Uhr, die im Jahr 2015 in Gelbgold oder Roségold zu Preisen ab 11.000 Euro angeboten wurde. Damit können neuere Editions nicht konkurrieren, die aktuelle Sonderversion mit Titangehäuse ist ab 879 Euro erhältlich, vor zwei Jahren gab es mit eine Keramik-Version der Apple Watch als Sondermodell zu Preisen ab 1.449 Euro.

