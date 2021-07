Google Maps integriert Navigation mit E-Scootern von Tier

In Deutschland ist die Integration von Tier zunächst in den Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt und Stuttgart aktiv. Darüber hinaus sind in Europa Wien, Zürich, Oslo, Stockholm und Helsinki mit an Bord.

Die E-Scooter von Tier finden sich jetzt in elf europäischen Städten direkt in die Navigation mit Google Maps integriert. Im Rahmen der Navigation mit Googles Karten-App werden die Roller jetzt als zusätzliche Option angezeigt und die Streckenzeiten entsprechend berechnet.

Insert

You are going to send email to