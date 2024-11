App-Geheimtipp Unwatched: YouTube-Player mit neuen Funktionen

Die YouTube-App „Unwatched“, die seit dem Sommer im App Store für iPhone, iPad und Apple TV verfügbar ist, haben wir erst im vergangenen Monat entdeckt und euch direkt ans Herz gelegt.

Keine Shorts, keine Empfehlungen

Seit unserer Berücksichtigung sind drei Updates für die angenehm unaufgeregten Player-App erschienen. Jetzt steht Unwatched in der Version 1.3.3 zum Download bereit – solltet ihr bislang noch nicht zugegriffen haben, dann gewährt der Gratis-App einen Platz auf eurem iPhone-Homescreen.

Die Anwendung ermöglicht es Nutzern, YouTube-Inhalte ohne die üblichen algorithmischen Vorschläge zu konsumieren. Statt auf personalisierte Empfehlungen zu setzen, erlaubt Unwatched es, individuell kuratierte Wiedergabelisten zu erstellen und gezielt bestimmten Kanälen zu folgen, die man selbst ausgewählt hat.

Das zentrale Element der App ist eine manuell bestückte Wiedergabeliste, die sogenannte „Queue“. Hier können Nutzer YouTube-Videos, die sie sich später anschauen möchten, einpflegen und in gewünschten Reihenfolge abspielen. Das Sammeln sehenswerter Videos lässt sich dabei durch das Teilen-Menü des iPhones oder über Kurzbefehle automatisieren. Neu hochgeladene Videos von abonnierten Kanälen landen entweder direkt in der Queue oder in einem separaten Posteingang, um später sortiert und angesehen zu werden.

Neue Gesten, mehr Stabilität, Vibrationen

Mit den aktuellen Updates wurden mehrere Fehlerbehebungen und Optimierungen umgesetzt, die die Stabilität und Bedienbarkeit der App verbessern sollen. Beispielsweise wurde ein Absturzproblem beim Starten der App behoben und die Hintergrundaktualisierung überarbeitet. Haptisches Feedback für den Geschwindigkeits-Slider und eine Animation beim Einblenden der Videodauer wurden hinzugefügt.

In der horizontalen Ansicht auf iOS 18.1 wurde der Schließen-Button entfernt, da das Schließen nun durch eine Wischgeste unterstützt wird. Zusätzlich gibt es Neuerungen wie die 2,5-fache Wiedergabegeschwindigkeit und Buttons, die das Videoende markieren und den Übergang zum nächsten Video ermöglichen sollen.

Weitere technische Anpassungen betreffen die Bedienung auf iPads, die Erkennung von YouTube Shorts und die Darstellung im Vollbildmodus. Auch die Menüführung wurde verbessert: Nutzer können das Menü nun vor dem Start eines Videos durch eine Wischgeste anzeigen lassen, und Animationen wurden überarbeitet, sodass das Ein- und Ausblenden der Kapitelsteuerung zuverlässiger funktionieren soll.

Wer bereits weiß, was er sich auf YouTube anschauen und sich hier nicht einfach nur von zufälligen Vorschlägen berieseln lassen möchte, für den ist Unwatched eine echte Empfehlung.