Apple Watch als Fieberthermometer? Die Hürden bei der Temperaturmessung per Smartwatch

Apple wollte offenbar bereits mit der Apple Watch Series 7 eine Funktion zur Messung der Körper- oder Hauttemperatur integrieren. Dem Branchenbeobachter Ming-Chi Kuo zufolge haben sich diese Pläne allerdings bereits im Zusammenhang mit den ersten Produkttests zerschlagen. Kuo hält jetzt eine Einführung der Funktion im Zusammenhang mit der für diesen Herbst erwarteten Apple Watch Series 8 für möglich.

Apple canceled body temperature measurement for Apple Watch 7 because the algorithm failed to qualify before entering EVT stage last year. I believe Apple Watch 8 in 2H22 could take body temperature if the algorithm can meet Apple's high requirements before mass production. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 1, 2022

Generell muss man mit Blick auf solche Funktionen auf wichtige, alle Anbieter betreffende sprachliche Feinheiten hinweisen. Während zwar im Allgemeinen immer von einer Erfassung der Körpertemperatur die Rede ist – auch in den aktuellen Aussagen wird von „Body Temperature“ gesprochen – ist in der Regel die Messung der Hauttemperatur gemeint.

Hauttemperatur oder Körpertemperatur?

Auch die Apple Watch wird am Handgelenk lediglich in der Lage sein, die Temperatur auf der Oberfläche der Haut zu erfassen. Im Gegensatz zur klassischen Messung der Körpertemperatur beziehungsweise „Körperkerntemperatur“ treten im Bereich der Hautemperatur deutlich mehr Schwankungen etwa durch äußere Einflüsse oder auch allein schon die getragene Kleidung auf. Zwar lassen sich hier dennoch Aussagen mit Blick auf generelle Probleme oder Erkrankungen hinweisen, die Temperaturangaben sind jedoch weniger verlässlich als bei einer Messung der tatsächlichen Körpertemperatur.

Um die resultierenden Schwankungen und Ungenauigkeiten bestmöglich auszugleichen, kommen für die Berechnung der Anzeige vom Hersteller erstellte Algorithmen zum Einsatz. Apple hatte im Zusammenhang mit der Apple Watch Series 7 offensichtlich in diesem Bereich Probleme, die letztendlich zu einer Verschiebung führten, und nicht mit dem Sensor an sich. Es hätte sich bereits im frühen Teststadium gezeigt, dass die Werte die Qualitätsstandards von Apple nicht erreichen, dementsprechend habe es die Funktion nicht einmal bis in den an die ersten Prototypen anschließenden, sogenannten „Engineering Validation Test“ (EVT) geschafft.

Generell steht im Zusammenhang mit der Einführung zur Messung der Hauttemperatur mit der Apple Watch auch die Frage im Raum, in welchen Situationen die Uhr diese Werte am Ende tatsächlich erfasst. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Beeinflussungen haben sich bereits in diesem Bereich tätige Produkte teils darauf beschränkt, die Messungen ausschließlich in Ruhe- oder Schlafphasen durchzuführen.

Blutzuckermessung noch in den Kinderschuhen

Noch komplizierter verhält es sich mit Blick auf die immer wieder auch im Zusammenhang mit der Apple Watch erwähnte Möglichkeit zur nicht-invasiven Blutzuckermessung – also der Bestimmung des Glukosespiegels ohne zu stechen. Wir haben im vergangenen Jahr einen Blick auf den aktuellen Entwicklungsstand diesbezüglich geworfen: Bis zu einer Marktreife für Smartwatches dürften hier noch mehrere Jahre vergehen.