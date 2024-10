„Grid Legends“ kommt im Dezember aufs iPhone

Vor knapp einem Jahr hat Feral Interactive die Mac-Version von „Grid Legends“ veröffentlicht. Jetzt steht auch eine Version für Mobilgeräte in den Startlöchern. Die „GRID Legends: Deluxe Edition“ soll im Dezember für iOS- und Android-Geräte erscheinen und lässt sich bereits im App Store vorbestellen.

Feral Interactive will das Rennspiel als Premium-Version zum Festpreis von 12,49 Euro anbieten und wirbt im Vorfeld mit dem Slogan „Motorsport im Grenzbereich. Knallharte Duelle. Packende Action“ für den Titel.

„Grid Legends“ stammt aus der Feder des britischen Entwicklerstudios Codemasters. Das Spiel will Arcade-Spaß und Highspeed-Action bieten. Den Spielern steht dabei eine riesige Auswahl an Fahrzeugen zur Verfügung, die Entwickler werben mit einer Palette von GT-Prototypen über Hypercars bis hin zu Trucks und Open Wheelers. Dabei kann man zwischen rundenbasierten Rennen, Ausscheidungen und Zeitfahrten wählen. Zudem hat man die Option, im Story-basierten Live-Action-Modus die „Grid World Series“ mitzufahren.

Ab dem iPhone 12 Pro spielbar

Mit „Grid Legends“ erweitert auch endlich mal wieder ein bekannter Name das App-Angebot für Mobilgeräte, der nicht ausschließlich auf die allerneuesten Gerätegenerationen setzt. Die Entwickler nennen als Mindestanforderung ein iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro oder ein iPhone 14. Wenn man mit dem iPad spielen will, sollte das Gerät mindestens einen M1-Prozessor von Apple unter der Haube haben. Zudem wird der benötigte Speicherplatz mit 2 Gigabyte angegeben.

Der Preis von 12,49 Euro dürfte in Ordnung gehen. Wie schon die im vergangenen Jahr veröffentlichte Mac-Version kommt auch „Grid Legends“ für iPhone und iPad als Deluxe Edition, was in diesem Fall bedeutet, dass alle für das Spiel erhältlichen DLC-Erweiterungen in diesem Preis bereits inbegriffen sind.

Die Mac-Version wird auch ein Jahr nach ihrer Veröffentlichung unverändert zum Preis von 39,99 Euro angeboten.