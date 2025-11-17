Apple verschärft App-Store-Regeln: Neue Vorgaben für Entwickler

Apple hat seine sogenannten „App Review Guidelines“ umfassend überarbeitet und setzt damit neue Schwerpunkte im Umgang mit Apps, die andere Angebote nachahmen. Der Konzern reagiert damit auf wiederholte Fälle, bei denen Anwendungen von Drittanbietern bekannte Marken, Namen oder Designs kopierten.

ChatGBT… Der App Store ist voll mit schlecht kopierten Apps

Ein Beispiel dafür waren zahlreiche Klone rund um die erfolgreiche KI-Video-App Sora, die kurz nach deren Veröffentlichung im Store auftauchten. Apple entfernte viele dieser Anwendungen daraufhin oder zwang ihre Anbieter zur Nutzung neuer Namen und eigener App-Symbole. Mit den aktualisierten Vorgaben soll dieses Vorgehen nun offenbar verbindlicher werden.

Strengere Maßnahmen gegen App-Kopien

Im Mittelpunkt steht eine neue Regel, die Entwicklern die Nutzung fremder Marken, Icons oder Produktnamen ohne ausdrückliche Zustimmung untersagt. Dies ergänzt bestehende Vorgaben, die bereits das Imitieren von Namen oder Benutzeroberflächen untersagen und Verstöße als möglichem Ausschlussgrund aus dem Entwicklerprogramm einstufen.

„You cannot use another developer’s icon, brand, or product name in your app’s icon or name, without approval from the developer.“

Die Änderungen betreffen zudem Anwendungen, die Inhalte für unterschiedliche Altersgruppen bereitstellen. Künftig müssen solche Apps klar kennzeichnen, wenn Inhalte über der eingestuften Altersfreigabe liegen. Zudem ist ein Mechanismus erforderlich, der den Zugang für jüngere Nutzer einschränkt, sofern deren Alter bestätigt oder angegeben wurde.

Anpassungen für Finanz- und Kredit-Apps

Auch in anderen Bereichen passt Apple die Richtlinien an. Für Finanz- und Kredit-Apps gelten präzisere Vorgaben, unter anderem bei maximalen Zinssätzen und Rückzahlungsfristen.

„Apps offering personal loans must clearly and conspicuously disclose all loan terms, including but not limited to equivalent maximum Annual Percentage Rate (APR) and payment due date. Loan apps may not charge a maximum APR higher than 36%, including costs and fees, and may not require repayment in full in 60 days or less.“

Kryptobörsen werden neu als Angebote in stark regulierten Feldern geführt. Zudem schreibt Apple vor, dass Apps deutlich erklären müssen, wenn personenbezogene Daten an externe Stellen oder an KI-Systeme weitergegeben werden.

In technisch geprägten Bereichen stellt Apple klar, dass Mini Apps und HTML5 Angebote unter die gleichen Vorgaben fallen wie vollständig native Anwendungen – ifun.de berichtete.