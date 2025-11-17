Kulturflat-App Abundo: Wie Eversports für Theater, Konzert und Co.

Die schwedische Kulturflat-App Abundo ist seit wenigen Tagen auch in Köln verfügbar und baut ihre Präsenz in Deutschland nach erfolgreichen Starts in Hamburg und Berlin weiter auf. Abundo positioniert sich als Dienst für Menschen, die regelmäßig Kulturangebote nutzen möchten und erinnert in Aufbau und Konzept an den Fitnessstudio-Dienst Eversports.

Mitglieder zahlen eine feste monatliche Gebühr und können darüber Veranstaltungen aus vielen Sparten auswählen. Dazu gehören Theater, Konzerte, Lesungen, Filme oder Opernaufführungen. Die Buchung erfolgt direkt über die App des Anbieters, die das Ticket am Veranstaltungstag digital bereitstellt. Zwei Preisstufen stehen zur Verfügung.

Die günstigere 29-Euro-Option ermöglicht eine einzelne Platzbuchung, während die höherpreisige 55-Euro-Option zwei Plätze pro Veranstaltung bietet. Die Mitgliedschaft lässt sich flexibel anpassen oder beenden.

Pro Tag ein Besuch möglich

Ein zentrales Element des Angebots ist die täglich wachsende Veranstaltungsübersicht. Sobald eine Vorstellung freigeschaltet ist, können Mitglieder Plätze reservieren. Pro Tag ist ein Besuch möglich, zusätzlich dürfen zwei Buchungen parallel aktiv sein.

Für die Auswahl der Sitzplätze sind die jeweiligen Häuser zuständig, sodass Mitglieder keinen festen Platz wählen, aber bei Bedarf eine gemeinsame Platzierung anfragen können. Die Tickets werden am Veranstaltungstag im Nutzerkonto hinterlegt oder direkt per E-Mail verschickt. Bei einigen Partnern erfolgt der Zugang über eine Gästeliste mit Namensabgleich. Neue Veranstaltungen werden fortlaufend ergänzt, sodass die Übersicht je nach Stadt und Jahreszeit variiert.

Offene Fragen zum langfristigen Einfluss

Fachleute verweisen darauf, dass Flatrate-Modelle zwar neue Zielgruppen erreichen, jedoch auch bestehende Strukturen verändern können. Wenn langjährige Besucher ihre bisherigen Tickets zugunsten eines Abos aufgeben, könnte dies die eigene Kalkulation der Häuser belasten. Zugleich hoffen Anbieter wie Abundo darauf, dass Kulturinteressierte durch die monatliche Zahlung häufiger Veranstaltungen besuchen und sich später auch direkt an einzelne Bühnen binden.

Während Abundo in Köln noch einen kostenlosen Probemonat anbietet, wird in der Hauptstadt bereits im ersten Monat der volle Betrag berechnet. In Hamburg lässt sich ein Testmonat für 9 Euro buchen.