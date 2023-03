Apple verliert iCloud-Chef: Ein weiterer Top-Manager tritt ab

Im Dezember traten John Stauffer, Apples „Vice President of Software Engineering“, und Laura Legros, ihres Zeichens „Vice President of Hardware Engineering“ zurück. Im Januar dieses Jahres folgte dann Peter Stern, der intern eigentlich schon für die Nachfolge des Services-Chefs Eddy Cue vorgesehen gewesen sein soll.

Insert

You are going to send email to