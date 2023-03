Neue Casio G-Shock integriert Fitness-Funktionen von Polar

Polar stand für uns bislang stellvertretend für die eigenen hochwertigen Sportuhren und Fitnessprodukte. Überraschend hat das Unternehmen jetzt angekündigt, dass es fortan auch als Softwareanbieter auftreten will. Das Programm „Powered by Polar“ soll es Lizenzpartnern ermöglichen, die den bislang an die Hardware von Polar gebundenen Fitness- und Auswertungsfunktionen zugrundeliegenden Algorithmen für eigenen Produkte zu nutzen.

Gemeinsam mit der Ankündigung kann Polar gleich den ersten namhaften „Powered by Polar“-Partner vorstellen. Casio setzt bei seiner neuen G-Shock G-SQUAD GBD-H2000 auf die Integration verschiedener Polar-Funktionen zur Leistungs- und Schlafanalyse.

Basierend auf der Analyse verschiedener von der Uhr gemessener Daten zeigt die Uhr die aktuelle Leistung und körperlichen Zustand in einem leicht verständlichen Format an. Die Analyse verwendet die POLAR-Bibliothek, eine Datenbank, die für herzfrequenzorientierte Trainingsanalysen bekannt ist. Effizientes und effektives Training mit wissenschaftlich fundierten, äußerst zuverlässigen Analyseergebnissen.

Konkret finden sich in der neuen Casio-Uhr die von Polar lizenzierten Funktionen Trainingsanalyse, Schlaf-Tracker und Atemübungen integriert. Generell präsentiert sich die neue G-Shock G-SQUAD GBD-H2000 als vielseitige Sportuhr, die wasserdicht und mit einem GPS-Empfänger sowie Sensoren unter anderem zur Herzfrequenzmessung und Messung des Blutsauerstoffspiegels, einem Höhenmesser, Barometer und Thermometer ausgestattet ist.

Als Besonderheit verfügt das neue G-Shock-Modell über die Möglichkeit, die Zeitanzeige ausschließlich mit Solarenergie zu betreiben. Hierfür genügen Casio zufolge täglich etwa acht Stunden unter Leuchtstofflampen in Innenräumen oder die Aufladung am Fenster an einem sonnigen Tag für zwei Stunden in der Woche. Um die Sensoren und Trainingsfunktionen der Uhr zu verwenden, muss der integrierte Akku über USB geladen werden. Die Uhr lässt sich über Bluetooth auch mit der zugehörigen Watch-App von Casio verbinden.