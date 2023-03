Neu von Ugreen: Akku-Schlachtschiff mit 145W und 25.000mAh

Der Stromspender wiegt 500 Gramm, misst 16 cm x 8 cm x 3 und besitzt neben einer gesonderten Power-Taste eine Digitalanzeige, die über den aktuellen Füllstand in Prozent informiert. Zeigt die Anzeige 100 Prozent an, stehen 25.000 mAh zur Verfügung. Damit liegt das neue Modell gerade noch in dem Kapazitätsbereich, deren Check-In im Bordgepäck von vielen Fluggesellschaften noch akzeptiert wird.

Der Zubehör-Anbieter Ugreen debütiert diese Woche eine neue Powerbank , die ungleich mehr Kapazität als viele der am Markt erhältlichen Modelle mitbringt und zudem in der Lage ist eine Ladeleistung von bis zu 145 Watt zur Verfügung zu stellen.

