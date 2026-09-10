Apple verlängert kostenlose Satellitenfunktionen erneut

Apple verlängert die kostenlose Nutzung seiner Satellitenfunktionen erneut. Besitzer eines iPhone 14, iPhone 15 oder iPhone 16 erhalten ein weiteres Jahr kostenlosen Zugang. Die Ankündigung findet sich etwas versteckt im Kleingedruckten zu den gestern vorgestellten neuen iPhone-Modellen.

Apple nennt als Voraussetzung, dass das jeweilige Gerät bereits vor dem Stichtag am 9. September in einem Land aktiviert wurde, in dem die Satellitenfunktionen des Unternehmens angeboten werden. Deutschland zählt zu den unterstützten Ländern.

Für Besitzer eines iPhone 14 ist dies mittlerweile die dritte Verlängerung. Als Apple die Satellitenkommunikation Ende 2022 in Deutschland freischaltete, sollte der Dienst zunächst zwei Jahre kostenlos bleiben. 2023 verlängerte Apple die Gratisphase erstmals, im vergangenen Jahr folgte eine weitere Verlängerung. Nun schiebt Apple die Entscheidung über die langfristige Finanzierung erneut auf.

Entscheidung erneut vertagt

Damit können Besitzer der älteren Geräte die jeweils verfügbaren Satellitenfunktionen mindestens bis 2027 kostenlos verwenden. Einen Preis oder ein mögliches Abomodell für die Zeit danach nennt Apple weiterhin nicht. Denkbar bleibt daher auch, dass der Hersteller die grundlegenden Sicherheitsfunktionen dauerhaft ohne zusätzliche Kosten anbietet.

Neuere Geräte sind von der Verlängerung nicht ausdrücklich erfasst, benötigen sie derzeit aber auch noch nicht. Apple gewährt bei der Aktivierung eines kompatiblen iPhone grundsätzlich zwei Jahre kostenlosen Zugang. Das betrifft beispielsweise auch das in diesem Frühjahr vorgestellte iPhone 17e.

In Deutschland vor allem für Notfälle relevant

Welche Funktionen sich tatsächlich nutzen lassen, hängt weiterhin vom jeweiligen Land ab. Apple führt Notruf SOS via Satellit, „Wo ist?“ via Satellit, Nachrichten via Satellit und den Pannendienst via Satellit als Bestandteile des Angebots auf.

In Deutschland stehen davon insbesondere „Notruf SOS via Satellit“ und die Standortfreigabe über „Wo ist?“ zur Verfügung. Damit können Nutzer auch ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung einen Notruf absetzen oder ihren Standort teilen. Die reguläre Nachrichtenübertragung über Satellit ist hierzulande bislang nicht freigeschaltet.

Apple arbeitet für seine eigenen Satellitenfunktionen weiterhin mit Globalstar zusammen. Voraussetzung ist mindestens ein iPhone 14. Wie Apple das Angebot ab 2027 finanzieren will, bleibt damit auch vier Jahre nach dem Deutschlandstart unbeantwortet.