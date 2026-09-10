Noch ein Jahr gratis
Apple verlängert kostenlose Satellitenfunktionen erneut
Apple verlängert die kostenlose Nutzung seiner Satellitenfunktionen erneut. Besitzer eines iPhone 14, iPhone 15 oder iPhone 16 erhalten ein weiteres Jahr kostenlosen Zugang. Die Ankündigung findet sich etwas versteckt im Kleingedruckten zu den gestern vorgestellten neuen iPhone-Modellen.
Apple nennt als Voraussetzung, dass das jeweilige Gerät bereits vor dem Stichtag am 9. September in einem Land aktiviert wurde, in dem die Satellitenfunktionen des Unternehmens angeboten werden. Deutschland zählt zu den unterstützten Ländern.
Für Besitzer eines iPhone 14 ist dies mittlerweile die dritte Verlängerung. Als Apple die Satellitenkommunikation Ende 2022 in Deutschland freischaltete, sollte der Dienst zunächst zwei Jahre kostenlos bleiben. 2023 verlängerte Apple die Gratisphase erstmals, im vergangenen Jahr folgte eine weitere Verlängerung. Nun schiebt Apple die Entscheidung über die langfristige Finanzierung erneut auf.
Entscheidung erneut vertagt
Damit können Besitzer der älteren Geräte die jeweils verfügbaren Satellitenfunktionen mindestens bis 2027 kostenlos verwenden. Einen Preis oder ein mögliches Abomodell für die Zeit danach nennt Apple weiterhin nicht. Denkbar bleibt daher auch, dass der Hersteller die grundlegenden Sicherheitsfunktionen dauerhaft ohne zusätzliche Kosten anbietet.
Neuere Geräte sind von der Verlängerung nicht ausdrücklich erfasst, benötigen sie derzeit aber auch noch nicht. Apple gewährt bei der Aktivierung eines kompatiblen iPhone grundsätzlich zwei Jahre kostenlosen Zugang. Das betrifft beispielsweise auch das in diesem Frühjahr vorgestellte iPhone 17e.
In Deutschland vor allem für Notfälle relevant
Welche Funktionen sich tatsächlich nutzen lassen, hängt weiterhin vom jeweiligen Land ab. Apple führt Notruf SOS via Satellit, „Wo ist?“ via Satellit, Nachrichten via Satellit und den Pannendienst via Satellit als Bestandteile des Angebots auf.
In Deutschland stehen davon insbesondere „Notruf SOS via Satellit“ und die Standortfreigabe über „Wo ist?“ zur Verfügung. Damit können Nutzer auch ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung einen Notruf absetzen oder ihren Standort teilen. Die reguläre Nachrichtenübertragung über Satellit ist hierzulande bislang nicht freigeschaltet.
Apple arbeitet für seine eigenen Satellitenfunktionen weiterhin mit Globalstar zusammen. Voraussetzung ist mindestens ein iPhone 14. Wie Apple das Angebot ab 2027 finanzieren will, bleibt damit auch vier Jahre nach dem Deutschlandstart unbeantwortet.
Das 13 ist raus?
Ich wusste gar nicht, dass das 13 schon diese Satellitenfunktion hatte
kann es nicht
Das hatte noch nie Satellitenempfang, erst ab dem 14er.
Das war noch nie drin. Das iPhone 13 (Pro) unterstützt gar keine Satellitenfunktion.
noch nie drin gewesen: https://support.apple.com/de-de/guide/iphone/aside/iph580507de9/26/ios/26
Das 13 war nie drin.
Das ist ja wirklich eine tolle Funktion, die im Ernstfall Leben retten kann. Finde ich Schwierig das hinter eine Paywal zu verstecken. Ich sehe hier eher Kosten pro Nutzung, wie damals bei einer SMS.
+1
Sehe ich genauso.
Überleg mal, du hast einen Herzinfarkt irgendwo in den Bergen, willst Notruf rufen und hast kein Abo :D
Überleg mal, du bist in den Bergen unterwegs und hast kein Satellitentelefon dabei?!
Und? Selber schuld!
Tolle Aktion von Apple, es weiterhin kostenfrei zur Verfügung zu stellen, aber auch kein MUSS oder SCHWIERIG!
@markus123
Man könnte natürlich auch einfach die nummern 110 und 112 zum premiumdienst machen für 1,99€ die minute.
Schon gibts auch kaum mehr scherzanrufe und fehlalarme…
Ja wenn es dann bei dir brennt und du nicht mehr genug guthaben auf deiner prepaid sim hast, pech gehabt.
Vielleicht sind dann ja Notrufe weiterhin gratis aber so Features wie Wo ist und iMessage über Satellit brauchen dann ein Abo.
Danke John.
Schade das die direkte Nachrichtenversendung via Satellit in Deutschland nicht freigeschaltet ist, das wäre praktisch wenn man mal kein Netz hat, kommt zwar mittlerweile immer seltener vor, aber trotzdem
Naja, auf dem festival oder anderen Massenveranstaltungen kommt es schon öfters mal vor
Wo kann man das auf dem iPhone aktivieren? (IPhone 15 Pro Max)?
Nimm deine sim Karte raus und du hast es ;)
Aktiviert sich automatisch, sobald keine andere Verbindung zu Mobilfunk oder WLAN existiert.
wie kann ich testen, ob es aktiv ist? Iphone 16 pro
Ist standardmäßig aktiv. Du kannst in den Einstellungen unter Notruf und SOS ganz unten eine Demo ausprobieren.
Ab in den Wald nach Brandenburg. ;-)
Kontrollzentrum: ganz unten, Satellit im Freien „Testmodus“ probieren!
Top Funktion, letzten Winter damit (leider) die ersten Erfahrungen gemacht, als drei Personen auf einer Skitour sich objektiv unnütz in zu große Gefahr begeben haben und leider erwartungsgemäß von einer selbst ausgelösten Lawine verschüttet wurden. Wir waren leider zu weit weg zum helfen, haben von weiter unten beobachtet, konnten aber den Notruf über Satellit absetzen und nach 12min war der Helikopter da. Zum Glück gut ausgegangen, dank dieser Funktion.