Apple verkauft jetzt auch das iPhone 11 „generalüberholt“

Apple hat das iPhone-Angebot im deutschen Apple Refurb Store erneut erweitert. Aktuell lässt sich dort auch die Standardausführung des iPhone 11 mit Preisnachlass erwerben. Wir würden zumindest nicht ausschließen, dass Apple über diesen Kanal aktuell auch Neuware vertreibt, um noch vorhandene Lagerbestände abzubauen. Dergleichen war in den vergangenen Jahren hier und da auch schon in anderen Produktkategorien zu beobachten.

Mit dem neu hinzugekommenen iPhone 11 bietet Apple nun insgesamt sieben verschiedene iPhone-Modelle zu vergünstigten Preisen über den Apple Refurb Store an. Bereits zuvor waren dort schon das iPhone 11 Pro, das iPhone 11 Pro Max, das iPhone 12 mini, das iPhone 12, das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max erhältlich.

Das iPhone 11 listet Apple in seinem „Second-Hand-Store“ aktuell in den Farben Gelb und Grün und jeweils in der größten Konfiguration mit 256 GB Speicher zum Preis von 639 Euro, also 110 Euro unter dem offiziellen Neupreis. Drittanbieter verkaufen das Gerät teils zwar schon deutlich günstiger, dann jedoch auch mit weniger Speicher.

iPhone 11 bei Apple auch noch neu erhältlich

Apple selbst bietet das iPhone 11 weiterhin auch offiziell als Neuware an. Hier sind allerdings nur die Versionen mit 64 GB Speicher für 579 Euro und mit 128 GB Speicher für 629 Euro verfügbar. Offiziell wird die von Apple über den hauseigenen Refurb Store angebotene Ware als „generalüberholt“ klassifiziert. Dabei lassen sich die Geräte aus dem Refurb Store laut Apple-Aussagen nicht von Neugeräten unterscheiden und sind zudem mit voller Herstellergarantie ausgestattet.

Wir haben erst vergangene Woche darüber berichtet, dass Apple die Auswahl an iPhones im Apple Refurb Store stetig erweitert. Zuletzt wurde dort das iPhone 11 Pro Max ins Angebot aufgenommen. Apple hat die iPhone-Kategorie hierzulande erst Anfang dieses Jahres in seinen Refurb Store aufgenommen. Wir schließen nicht aus, dass es in Kürze auch die Apple Watch als „generalüberholt“ klassifiziert bei Apple zu kaufen gibt.