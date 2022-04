Apple USB-C+C: Das neue Dual-Netzteil kommt auch als deutsche Version

Die kleine Bauform erreicht Apple durch den Einsatz von GaN-Technologie. GaN steht für Galliumnitrid und erlaubt anders als die bisher vorrangig genutzte Silizium-Technologie eine kompaktere Bauweise, weil auf dieser Basis die Wärmeentwicklung im Betrieb deutlich reduziert wird. Drittanbieter sind längst auf diesen Zug aufgesprungen und bieten zumindest bislang von der Form und nicht zuletzt auch vom Preis her deutlich attraktivere Produkte an, als Apple.

Das Blog MySmartPrice hat die ursprünglich auf dem chinesischen Twitter-Pendant Weibo veröffentlichten Bilder gesammelt. Interessant aus unserer Sicht ist zunächst die Tatsache, dass Apple das neue Netzteil für den Verkauf in unterschiedlichen Regionen konzipiert hat, also neben der bislang immer genannten US-Variante auch Versionen für andere Länderstandards anbieten wird. In Deutschland wird der Stecker dem hiesigen System entsprechend zwar nicht klappbar, das Netzteil an sich aber immer noch vergleichsweise kompakt sein.

Insert

You are going to send email to