Neue Betas: Apple aktualisiert macOS 14, iOS 17 und iPadOS 17

Anfang September dürften wir also in die letzten Tage des groß angelegten Tests übergehen, zwischen Mitte September und Anfang Oktober kommt dann das iPhone 15. Im Fahrwasser der Vorbestellungen gibt Apple dann für gewöhnlich die neuen Betriebssysteme frei.

Diese läuft zwei Wochen nach der letzten Beta-Runde ein und markiert damit etwa das erste Drittel der Testphase. In den zurückliegenden Jahren haben die Betaphasen meist zwischen 90 und 100 Tage in Anspruch genommen.

Sobald Apple damit beginnt die so genannten Public Betas zu verteilen, reduziert sich auch das Risiko, gravierende Fehler auf seinen Testgeräten zu begegnen, die mitunter auch für unumkehrbare Veränderungen im verbundenen iCloud-Konto verantwortlich zeichnen können. Kurz: Wer auf Nummer Sicher gehen will, der wartet auf den offiziellen Start der Public Beta. Alle anderen Anwender können jetzt die jeweils dritte Vorabversion von iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, tvOS 17 und watchOS 10 laden.

Seit ziemlich genau einem Monat durchlaufen Apples neue Betriebssystem nun die diesjährigen Betaphase. An dieser können bislang zwar alle interessierten Anwender kostenfrei teilnehmen , nominell richten sich die von Apple bereitgestellten Vorabversionen jedoch noch immer an Entwicklerinnen und Entwickler – Apples Public-Beta-Versionen für technikinteressierte Hobbyisten soll erst im Laufe des Monats an den Start gehen.

