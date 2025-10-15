Apple TV ohne Plus: Apple sieht keine Verwechslungsgefahr

Was kostet Apple TV? 9,99 Euro im Monat, 169 Euro oder gar nichts? Die richtige Antwort auf diese Frage hängt davon ab, ob man von Apples Streaming-Dienst, der Set-Top-Box oder von der gleichnamigen App spricht. Mit der Umbenennung seines Streaming-Dienstes von Apple TV+ zu Apple TV trägt Apple nach Ansicht mancher Nutzer eher zur Verwirrung als zur Klarheit bei.

Aus der Sicht Apples stellt sich die Angelegenheit jedoch gänzlich anders dar. Eddy Cue, bei Apple für die digitalen Dienste verantwortlich, sieht darin offenbar kein Problem. Cue hat sich in der neuesten Folge des auf die Filmindustrie in Hollywood fokussierten Podcasts The Town den Fragen des Journalisten Matthew Belloni gestellt. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand Apples Rolle in Hollywood. Zu den angesprochenen Themen gehören der jüngste Erfolg von Produktionen wie „Severance“, „The Studio“ und „F1“, mögliche Studioübernahmen, Apples Interesse an Sportrechten sowie die Strategie des Unternehmens rund um Kinoveröffentlichungen.

Im Rahmen des Interviews kommt allerdings das Geschäftsmodell von Apples Videodienst und in diesem Zusammenhang die nun erfolgte Umbenennung von Apple TV+ zu Apple TV zur Sprache. Die Entscheidung sei laut Cue intern getroffen worden und nicht auf externe Beratung zurückzuführen. Das „Plus“ diene bei Apple als Abgrenzung zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Diensten, was bei Apple TV ja nicht notwendig ist.

„Die Set-Top-Box heißt Apple TV 4K“

Da der Dienst inzwischen fest etabliert sei und ohnehin meist nur als „Apple TV“ bezeichnet werde, habe man den Schritt jetzt vollzogen. Eine Verwechslungsgefahr mit der Apple-TV-Hardware oder der gleichnamigen App bestehe nicht: Die Set-Top-Box trage weiterhin den Namen Apple TV 4K und die App heiße auch auf den Geräten anderer Hersteller schon länger schlicht Apple TV.

Our hardware is called Apple TV 4K for your TV. I think that's fine, and the app is called Apple TV. It's been called Apple TV on our third-party products as well, so I don't think that'll be a problem at all.

Wer spekulieren will, kann nun darüber nachdenken, ob Apple die Bezeichnung „Apple TV“ in naher Zukunft ausschließlich im digitalen Bereich verwendet und die nächste Generation seiner Streaming-Hardware mit neuem Namen und vielleicht auch funktional in einem neuen Umfeld platziert.

Bei unserer Titelgrafik oben handelt es sich übrigens nicht um eine Abwandlung des neuen Symbols der Apple-TV-App, sondern ihr seht ein Foto der Vorderseite der Verpackung der ersten Generation von Apples Set-Top-Box, die in wenigen Monaten ihren 20. Geburtstag feiert.