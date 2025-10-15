DH2300: UGREEN bringt neues Einsteiger-NAS mit App-Steuerung

Mit dem neuen DH2300 richtet sich UGREEN an Nutzer, die erstmals ein eigenes NAS-Gerät einsetzen möchten. Das kompakte System bietet zwei Festplatteneinschübe und kann bis zu 60 Terabyte an lokalem Speicher aufnehmen.

Damit eignet es sich für alle, die ihre Daten unabhängig von externen Cloud-Diensten sichern und verwalten wollen. Sei es für private Medienarchive, Backups Fotosammlungen oder Dokumente.

Zentrale App steuert alle Funktionen

Die Bedienung erfolgt über UGREENs NAS-Betriebssystem UGOS Pro. Diese führt Schritt für Schritt durch die Einrichtung und kann vollständig per App gesteuert werden. Über die zentrale UGREEN NAS-App lassen sich Funktionen wie Datei-Uploads, automatische Sicherungen von Smartphone-Fotos oder die Medienwiedergabe auf Smart-TVs bedienen.

Für den Schutz der gespeicherten Daten setzt das Gerät auf lokale Verschlüsselung, Authentifizierungsverfahren und eine softwareseitige Sicherheitsüberwachung. Ein Gigabit-LAN-Anschluss sorgt für stabile Netzwerkverbindungen, während der HDMI-Ausgang eine direkte Wiedergabe von Medieninhalten am Fernseher erlaubt.

Größeres Modell für kooperative Nutzung

Das parallel verfügbare Modell DH4300 Plus bietet vier Einschübe und somit die Möglichkeit, deutlich größere Datenmengen lokal zu speichern, insgesamt bis zu 120 Terabyte. Es zielt damit auf Nutzer, die im Team arbeiten oder ein höheres Datenaufkommen bewältigen müssen.

Ein schnellerer 2,5-Gigabit-Netzwerkanschluss erlaubt höhere Übertragungsraten, während verschiedene RAID-Konfigurationen mehr Flexibilität bei Datensicherheit und Speicherverteilung ermöglichen. Auch dieses Modell lässt sich vollständig per App verwalten. USB-Anschlüsse in mehreren Formaten sowie die Unterstützung für Container-Anwendungen wie Docker ergänzen die Ausstattung.

Das DH2300 ist ab sofort direkt beim Hersteller erhältlich. Zum Start gewährt der Ugreen einen Einführungspreis von 188,99 Euro. Das DH4300 Plus kostet im Rahmender Markteinführung nur 364 Euro und ist bereits bei Amazon.de erhältlich. Der Coupn-Code DH2300IF2 gewährt zusätzliche 10 Prozent.