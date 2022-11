Meterable 2.0: iPhone-App erfasst und wertet Zählerstände aus

Die ausschließlich für den Einsatz auf dem iPhone ausgelegte Anwendung von Dmitrii Solovev wird in Berlin entwickelt und übernimmt als digitales Notizbuch, wofür in früheren Jahren monatliche Bleistifteinträge im Haushaltsbuch angelegt wurden. Meterable erfasst Zähler und Zählerstände im Haushalt und kann bei fortdauernder Nutzung so dafür sorgen, dass ihr eine schöne Visualisierung des Verbrauchs bzw. der Einsparungen erhaltet.

Zur gestern besprochenen Energiekosten-Applikation Roommate Albert haben uns viele Rückmeldungen erreicht, darunter auch der Hinweis auf die frisch in Version 2.0 veröffentlichte iPhone-Anwendung Meterable , die sich als praktischer Helfer zum manuellen Erfassen von Zählerständen anbietet und damit den Energiekostenverbrauch in Wohnung, Ferienhaus oder Arbeitsplatz im Blick behalten kann.

