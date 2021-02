Apple trotzt rückläufigem Smartphone-Markt in Europa

Die Marktforscher von Counterpoint haben die Marktanteile der unterschiedlichen Smartphone-Anbieter im vergangenen Jahr in Europa unter die Lupe genommen. Im Premium-Segment hat Apple das Krisenjahr am besten überstanden. Die verspätete Markteinführung der iPhone-12-Modelle hat sich den Marktforschern zufolge sogar als Vorteil für Apple erwiesen. So habe man dadurch nicht nur länger von den permanent guten Verkaufszahlen des iPhone 11 und iPhone SE profitiert, sondern auch für gesteigertes Interesse an den neuen Geräten gesorgt. Der Verkaufsstart der iPhone-12-Modelle hat Apples Zahlen dann förmlich explodieren lassen.

Bild: Counterpoint Research Market Monitor Q4 2020

Apple durfte sich im letzten Quartal des vergangenen Jahres über einen Marktanteil von 30 Prozent freuen und konnte sich damit vorübergehend sogar vor Samsung platzieren. Aufs komplette Jahr gesehen hält Apple mit einem Marktanteil von 22 Prozent den zweiten Platz hinter Samsung mit 32 Prozent. Ein Blick auf die Verkaufszahlen zeigt allerdings, dass Samsung hier zwölf Prozent eingebüßt und damit massiv Federn gelassen hat, während Apple mit einem minimalen Verlust von gerade mal einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr davonkommt.

Bild: Counterpoint Research Market Monitor Q4 2020

Neu auf dem dritten Platz ist Xiaomi mit einem beispiellosen Zugewinn von 90 Prozent. Xiaomi hat mit nun 14 Prozent Marktanteil aufs Jahr gesehen Huawei auf Platz vier verdrängt. Besonders starken Zuwachs konnten im vergangenen Jahr in Europa günstige Anbieter wie Oppo und Realme verzeichnen, Realme hält zwar nur ein Prozent vom Marktanteil, konnte sich damit im Vergleich zum Vorjahr aber um 1083 Prozent steigern.

Wenn es nach den Marktforschern von Counterpoint geht, darf sich besonders Apple auch weiterhin über starke Absatzzahlen freuen. Die gute Nachfrage nach dem iPhone 12 in den letzten Monaten des vergangenen Jahres sollte sich auch im ersten Quartal 2021 erstmal fortsetzen. Samsung wird dem Bericht zufolge vom Interesse an seinen neuen Galaxy-S21-Modellen profitieren.