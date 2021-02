Apple Music bleibt kostenpflichtig – Gerechtere Abrechnung in der Diskussion

Vertreter von Apple Music, Spotify und Amazon Music mussten sich kritischen Fragen von britischen Parlamentsabgeordneten stellen. Zur Sprache kam dabei unter anderem die von zahlreichen Musikern als ungerecht empfundene Verteilung der Einnahmen durch Musik-Streaming. Hierbei geht es nicht nur um die vergleichsweise geringen Summen, die für die einzelnen Künstler übrig bleiben, nachdem die Anbieter und zwischengeschalteten Dienstleister wie etwa Labels ihren Anteil eingestrichen haben. Auch das Verteilungsschema als solches darf als ungerecht empfunden werden.

Die im Musikstreaming generierten Einnahmen werden nämlich nicht in Abhängigkeit davon aufgeteilt, was der einzelne Nutzer tatsächlich hört, sondern pauschalisiert abgegolten. Salopp gesagt landet alles Geld in einem Topf, und wer aktuell am erfolgreichsten ist, bekommt den größten Anteil. Auf diese Weise bezahlt auch ein Kunde, der nur wenige und zudem exklusive Titel hört, anteilig für die aktuellen Mainstream-Erfolgstitel mit.

Gut erklärt bekommt ihr das Ganze im folgenden Tagesschau-Video, das sich besonders auch mit den teils undurchsichtigen Abrechnungspraktiken von Spotify auseinandersetzt. Wenn ein Nutzer für seine 10 Euro im Monat beispielsweise nur in paar wenige Songs einer deutschen Künstlerin hört, so fließt der Großteil dieses Geldes dennoch an die aktuellen internationalen Top-Acts, anstatt ausschließlich an die gehörte Musikerin. Kritiker dieses Schemas fordern eine gerechtere, die tatsächliche Nutzung berücksichtigende Abrechnungsvariante.

Für die Streaming-Anbieter könnte ein solches System durchaus auch mit einer technischen Herausforderung verbunden sein. Vor allem mit Blick auf den damit verbundenen Anspruch zur Wahrung der Privatsphäre und der möglicherweise auch relevanten Unterscheidung zwischen Titeln, die der Anwender tatsächlich hören wollte und solchen, die das System womöglich im Autoplay-Modus eigenständig ergänzt.

Apple hält nichts von kostenlosem Streaming auf Werbebasis

Apples für die Musikvermarktung verantwortliche Managerin Elena Segal kam im Rahmen der zweistündigen virtuellen Sitzung auch auf die von Dienstleistern wie Spotify oder Deezer bekannten, werbefinanzierten Gratisangebote zu sprechen. Segal ließ außer Frage, dass man damit sicherlich zusätzliche Kunden gewinnen könne, erteilte diesem Konzept aber eine relativ deutliche Absage. Apple sei nicht der Ansicht, dass ein solches Geschäftsmodell ausreichend Gewinn erwirtschaften könne, um positiv zu einem gesunden Wirtschaftskonzept beizutragen. Zudem stünde dies im Widerspruch zu Apples Auffassung vom Schutz der Privatsphäre.