iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 299 Artikel

Services und Aktionen rund um den Super Bowl

Apple trommelt für die Super Bowl LX Halftime Show
Artikel auf Mastodon teilen.
11 Kommentare 11

Apple nutzt den Countdown zum Super Bowl LX, um seine Musik und Serviceangebote rund um die diesjährige Halftime Show zu platzieren. Im Zentrum steht der Auftritt von Bad Bunny, der als Headliner der von Apple präsentierten Halbzeitshow angekündigt ist.

Apple Music Superbowl

Über Apple Music strahlt das Unternehmen weitere Interviews, Radiosendungen und kuratierte Inhalte,aus, die den Weg des Künstlers zur Show begleiten sollen.

Interview und Programm vor dem Spiel

Den offiziellen Auftakt bildet eine Pressekonferenz am 5. Februar im Moscone Center in San Francisco. Moderiert von den Apple Music Radio Moderatoren Zane Lowe und Ebro Darden steht dort ein ausführliches Interview mit Bad Bunny im Mittelpunkt. Die Übertragung erfolgt live und auf Abruf über Apple Music. Bereits zuvor sendet Apple Music Radio eine einstündige Vorabshow aus dem neuen Studio in Los Angeles, in der auf frühere Halbzeitauftritte zurückgeblickt und Gäste zugeschaltet werden.

Hierzulande lässt sich das offizielle Interview Bad Bunny am 5. Februar um 19:00 Uhr auf Apple Music abrufen.

Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Bad Bunny Big.jpg.large 2x

Parallel dazu startet Apple Music ein mehrtägiges Sonderprogramm mit Livesendungen rund um das Spiel. Musik und kulturelle Einflüsse aus Puerto Rico sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Ergänzend stellt der Dienst thematische Playlists und einen neuen DJ Mix bereit.

Services und Aktionen rund um den Super Bowl

Über die Musik hinaus bindet Apple weitere eigene Dienste ein. Nutzer der Shazam-App erhalten in der Woche vor dem Spiel Zugriff auf zusätzliche Inhalte wie digitale Hintergründe und Erinnerungen an die Setlist nach dem Auftritt. Für neue Abonnenten wirbt Apple zudem mit einem erweiterten Gratis-Zugang zu Apple Music.Apple Super Bowl

Auch andere Angebote werden mit dem Sportereignis verknüpft. In ausgewählten Apple Stores sind Hör-Sessions und Veranstaltungen geplant. Die Apple-Sports-App liefert Spielstände und Statistiken in Echtzeit, während Apple News einen eigenen Themenbereich mit Berichten und Podcasts zum Super Bowl bereitstellt. Apple Karten unterstützt anreisende Fans mit erweiterten Stadtansichten und lokalen Empfehlungen in der Bay Area.

Laden im App Store
Apple Sports
Apple Sports
Entwickler: Apple
Preis: Kostenlos
Laden

03. Feb. 2026 um 08:01 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich bin ein Fan der Apple Sports App.
    Apple darf gerne mehr Sportarten und Ligen hinzufügen, aber sonst, perfekt für mich.

    Antworten Melden

  • Viel interessanter wird, wie die gesamte Veranstaltung abläuft. Nicht nur Bad Bunny, der einen Grammy gewonnen hat und kritisch gegenüber DJT auftritt, sondern auch Greenday, die die musikalische Eröffnung bestreiten, sind bekennende Trump Gegner. Es wundert mich, dass die NFL die Konfrontation sucht, wo fast alle anderen abgetaucht sind. Offensichtlich hat der eine oder andere mittlerweile begriffen, wohin die Reise der USA geht und das stark gegengesteuert werden MUSS.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43299 Artikel in den vergangenen 6730 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven