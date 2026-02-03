Apple trommelt für die Super Bowl LX Halftime Show

Apple nutzt den Countdown zum Super Bowl LX, um seine Musik und Serviceangebote rund um die diesjährige Halftime Show zu platzieren. Im Zentrum steht der Auftritt von Bad Bunny, der als Headliner der von Apple präsentierten Halbzeitshow angekündigt ist.

Über Apple Music strahlt das Unternehmen weitere Interviews, Radiosendungen und kuratierte Inhalte,aus, die den Weg des Künstlers zur Show begleiten sollen.

Interview und Programm vor dem Spiel

Den offiziellen Auftakt bildet eine Pressekonferenz am 5. Februar im Moscone Center in San Francisco. Moderiert von den Apple Music Radio Moderatoren Zane Lowe und Ebro Darden steht dort ein ausführliches Interview mit Bad Bunny im Mittelpunkt. Die Übertragung erfolgt live und auf Abruf über Apple Music. Bereits zuvor sendet Apple Music Radio eine einstündige Vorabshow aus dem neuen Studio in Los Angeles, in der auf frühere Halbzeitauftritte zurückgeblickt und Gäste zugeschaltet werden.

Hierzulande lässt sich das offizielle Interview Bad Bunny am 5. Februar um 19:00 Uhr auf Apple Music abrufen.

Parallel dazu startet Apple Music ein mehrtägiges Sonderprogramm mit Livesendungen rund um das Spiel. Musik und kulturelle Einflüsse aus Puerto Rico sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Ergänzend stellt der Dienst thematische Playlists und einen neuen DJ Mix bereit.

Services und Aktionen rund um den Super Bowl

Über die Musik hinaus bindet Apple weitere eigene Dienste ein. Nutzer der Shazam-App erhalten in der Woche vor dem Spiel Zugriff auf zusätzliche Inhalte wie digitale Hintergründe und Erinnerungen an die Setlist nach dem Auftritt. Für neue Abonnenten wirbt Apple zudem mit einem erweiterten Gratis-Zugang zu Apple Music.

Auch andere Angebote werden mit dem Sportereignis verknüpft. In ausgewählten Apple Stores sind Hör-Sessions und Veranstaltungen geplant. Die Apple-Sports-App liefert Spielstände und Statistiken in Echtzeit, während Apple News einen eigenen Themenbereich mit Berichten und Podcasts zum Super Bowl bereitstellt. Apple Karten unterstützt anreisende Fans mit erweiterten Stadtansichten und lokalen Empfehlungen in der Bay Area.