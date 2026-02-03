Auch watchOS 6.3.1, 9.6.4 und 10.6.2 verfügbar
Altgeräte-Updates: iOS 16 und watchOS beheben Installationsprobleme
Apple hat mit iOS 16.7.14 ein weiteres Wartungsupdate für ältere iPhone-Modelle veröffentlicht. Die Aktualisierung richtet sich unter anderem an Nutzer von iPhone 8, iPhone X sowie an verschiedene iPad-Generationen, die nicht mehr mit den aktuellen Hauptversionen des Betriebssystems versorgt werden.
Laut Hersteller enthält das Update wichtige Fehlerkorrekturen und wird allen Anwendern der betroffenen Geräte empfohlen.
Bereits Ende Januar hatte Apple iOS 16.7.13 verteilt. Kurz nach dem Start meldeten jedoch mehrere Nutzer, Probleme beim Einspielen der Updates. Beim Versuch der Installation erschien eine Fehlermeldung, wonach das Update nicht überprüft werden könne und vorübergehend nicht verfügbar sei. In der Folge zog Apple die Version 16.7.13 zurück und stellte sie nicht weiter bereit.
Gescheiterte Installation der Vorgängerversion
Das Problem betraf ausschließlich iOS 16.7.13. Andere zeitgleich veröffentlichte Aktualisierungen für noch ältere Systeme, darunter Versionen für iOS 12 und iOS 15, ließen sich regulär installieren. Diese Updates hatten unter anderem die Gültigkeit von Apple-Zertifikaten verlängert, damit Dienste wie iMessage, FaceTime und die Geräteaktivierung auch über das Jahr 2027 hinaus nutzbar bleiben. Bei Version 16.7.13 fehlte ein solcher Hinweis in den Begleitinformationen, stattdessen war nur allgemein von Fehlerkorrekturen die Rede.
iOS 16.7.14 schließt die Lücke
Mit iOS 16.7.14 behebt Apple nun offenbar genau dieses Verifikationsproblem. Die neue Version trägt eine höhere Build-Nummer und lässt sich regulär installieren. Ausgerollt wird das Update für iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X sowie für das iPad der fünften Generation und mehrere frühe iPad-Pro-Modelle.
Zudem wurden mehrere watchOS-Aktualisierungen für ältere Modelle der Computeruhr veröffentlicht:
- iOS 16.7.14 und iPadOS 16.7.14
Für iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad (5. Generation), iPad Pro 9,7 Zoll, iPad Pro 12,9 Zoll (1. Generation)
- watchOS 10.6.2
Für Apple Watch Series 4, Series 5 und SE
- watchOS 9.6.4
Für Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6, Series 7, Series 8, SE, SE (2. Generation) und Ultra
- watchOS 6.3.1
Für Apple Watch Series 1, Series 2, Series 3, Series 4 und Series 5
Ich bin immer wieder beeindruckt, wie Apple seine Altgeräte weiterhin mit Updates versorgt.
+1
Ich such. Aber es ist auch sehr verwunderlich, dass sie immer häufiger mit diesem Einsstz an Manpower nicht einmal so ein Update fehlerfrei hinbekommen und zurückziehen müssen. Wer installiert jetzt diese Version und macht sich keine Sorgen.
Ist es nur ein Funktionsupdate, damit die iMessage und Facetime Protokolle weiterhin laufen, oder wurden auch tatsächlich Sicherheitslücken gestopft. DAS fände ich richtig stark.
Liest du den Text des Bildes im Artikel, weißt du mehr. Manchmal hilft es auch, die im Artikel verlinkten Seiten zu lesen.
Na klasse, der Fehler bei „Modular“ wurde nicht gefixt. Höhe wird immer noch nicht angezeigt (SE), hier bleibt das Watchface leer …
Da wird auch nichts mehr kommen da diese Updates keine Funktionellefehler Behebung sind.
Leider kein Ipad ios update
Doch.
Aber auch hier, ging es erst beim 2. Mal.
Das alte Ipad sagt tagelang, dass es das Update überprüft, mehr passiert leider nicht….
Habe meinen damals verkauft, aber ist dann nicht auch noch der letzte IPod touch mit dabei?
Das Update hat auf meinem alten iPad Pro funktioniert, allerdings funktionieren jetzt Aktualisierungen von Apps nicht mehr. Mir werden einige als aktualisierbar angezeigt, aber nach Tipp auf den jeweiligen Aktualisieren-Button oder „Alle aktualisieren“ erscheint gleich wieder der Aktualisieren-Button.
Für mein iPad der 6. Generation habe ich (gefühlt) schon ewig kein Update, auch kein Sicherheitsupdate mehr erhalten und verweilt auf iPadOS 17.7.10.