Altgeräte-Updates: iOS 16 und watchOS beheben Installationsprobleme

Apple hat mit iOS 16.7.14 ein weiteres Wartungsupdate für ältere iPhone-Modelle veröffentlicht. Die Aktualisierung richtet sich unter anderem an Nutzer von iPhone 8, iPhone X sowie an verschiedene iPad-Generationen, die nicht mehr mit den aktuellen Hauptversionen des Betriebssystems versorgt werden.

Laut Hersteller enthält das Update wichtige Fehlerkorrekturen und wird allen Anwendern der betroffenen Geräte empfohlen.

Bereits Ende Januar hatte Apple iOS 16.7.13 verteilt. Kurz nach dem Start meldeten jedoch mehrere Nutzer, Probleme beim Einspielen der Updates. Beim Versuch der Installation erschien eine Fehlermeldung, wonach das Update nicht überprüft werden könne und vorübergehend nicht verfügbar sei. In der Folge zog Apple die Version 16.7.13 zurück und stellte sie nicht weiter bereit.

Gescheiterte Installation der Vorgängerversion

Das Problem betraf ausschließlich iOS 16.7.13. Andere zeitgleich veröffentlichte Aktualisierungen für noch ältere Systeme, darunter Versionen für iOS 12 und iOS 15, ließen sich regulär installieren. Diese Updates hatten unter anderem die Gültigkeit von Apple-Zertifikaten verlängert, damit Dienste wie iMessage, FaceTime und die Geräteaktivierung auch über das Jahr 2027 hinaus nutzbar bleiben. Bei Version 16.7.13 fehlte ein solcher Hinweis in den Begleitinformationen, stattdessen war nur allgemein von Fehlerkorrekturen die Rede.

iOS 16.7.14 schließt die Lücke

Mit iOS 16.7.14 behebt Apple nun offenbar genau dieses Verifikationsproblem. Die neue Version trägt eine höhere Build-Nummer und lässt sich regulär installieren. Ausgerollt wird das Update für iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X sowie für das iPad der fünften Generation und mehrere frühe iPad-Pro-Modelle.

Zudem wurden mehrere watchOS-Aktualisierungen für ältere Modelle der Computeruhr veröffentlicht: