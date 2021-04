Apple-Systemstatus bestätigt iCloud-Mail-Probleme

Apple kämpft heute mit Problemen im Zusammenspiel mit dem hauseigenen E-Mail-Angebot. Im Systemstatusbericht des iPhone-Herstellers wird auf einen aktuellen Ausfall bei iCloud Mail hingewiesen. Zahlreiche Nutzer bestätigen dies und können teils schon über längere Zeit hinweg nicht auf ihre E-Mails zugreifen.

Bei Apple selbst ist die Rede davon, dass man mit der Behebung der Probleme beschäftigt sei und „einige Benutzer möglicherweise sporadische Probleme“ mit dem Dienst haben. In Leserzuschriften liest sich das teils dramatischer, so schreibt beispielsweise Dirk, das seine Adresse schon den ganzen Tag nicht erreichbar ist und er in diesem Zusammenhang erfahren hat, dass wohl durchaus eine größere Nutzerzahl betroffen ist.

Meine iCloud-Mail-Adresse ist heute schon den ganzen Tag nicht erreichbar. Mich rief heute auch ein Unternehmen an, die täglich viele Mails verschicken und meinten, dass heute keine einzige Mail an iCloud-Adressen rausgegangen seien und baten um eine andere Adresse.

Wir gehen denn davon aus, dass Apple den Fehler einigermaßen zeitnah beseitigen kann.