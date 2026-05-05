Apple-Studie: Hörverlust wirkt sich auf Bewegung und Alltag aus

Neue Auswertungen der Apple Hearing Study zeigen einen Zusammenhang zwischen Hörvermögen und körperlicher Mobilität. Die gemeinsam mit der University of Michigan und der World Health Organization durchgeführte Untersuchung zählt mit mehr als 160.000 Teilnehmern zu den umfangreichsten Datensammlungen zur Hörgesundheit.

Hörverlust und Gehgeschwindigkeit

Im Fokus der aktuellen Analyse steht die Frage, wie sich Hörverlust auf die körperliche Leistungsfähigkeit auswirkt. Daten von über 57.000 Personen deuten darauf hin, dass ein schlechteres Hörvermögen mit einer geringeren Gehgeschwindigkeit einhergeht. Besonders ausgeprägt ist dieser Zusammenhang bei Menschen ab 60 Jahren.

Die Gehgeschwindigkeit gilt in der Medizin als wichtiger Indikator für den allgemeinen Gesundheitszustand. Sie spiegelt das Zusammenspiel von Gehirn, Herz, Lunge und Muskulatur wider. Die Studienautoren sehen Hinweise darauf, dass eingeschränktes Hören die Orientierung im Alltag erschweren kann.

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Akustische Signale wie Verkehr oder Schritte liefern wichtige Informationen für Bewegungsabläufe. Fehlen diese Reize, kann sich dies auf das Tempo und die Sicherheit beim Gehen auswirken.

„Normales“ Hören im Alltag oft relativ

Ein weiterer Schwerpunkt der Auswertung betrifft die Einordnung von Hörwerten. Die Studie zeigt, dass die medizinische Kategorie „normales Hörvermögen“ nicht zwangsläufig mit der subjektiven Wahrnehmung übereinstimmt. Von rund 85.000 Personen mit unauffälligen Messwerten bewerteten mehr als 16 Prozent ihr eigenes Hörvermögen als eingeschränkt.

Viele berichteten zudem über Schwierigkeiten, Gespräche in lauten Umgebungen zu verstehen. Die Daten legen nahe, dass es innerhalb des als normal eingestuften Bereichs deutliche Unterschiede im Alltag gibt.

Die Untersuchung basiert auf Langzeitdaten, die seit 2019 erhoben werden. Dabei kommen auch Sensoren aus dem iPhone zum Einsatz, etwa zur Messung der Gehgeschwindigkeit im Alltag. Im Unterschied zu Laborstudien spiegeln diese Daten reale Nutzungssituationen wider.