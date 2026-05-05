iPhone 17: Neustart-Probleme nach komplett leerem Akku

Einige Nutzer aktueller iPhone-Modelle berichten von Problemen beim Neustart ihrer Geräte, nachdem der Akku vollständig entladen war. Betroffen sind offenbar mehrere Varianten der jüngsten Gerätegeneration, also das iPhone 17, das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Air.

In den geschilderten Fällen reagieren die Geräte nach dem Anschließen an ein Ladekabel zunächst nicht und zeigen weder ein Ladesymbol noch andere Hinweise auf Aktivität.

Die Berichte, die sich in Online-Foren, auf reddit.com und in Apples Support-Community finden lassen, deuten darauf hin, dass das Verhalten nicht dauerhaft auftritt, sondern nur gelegentlich. Nutzer schildern, dass ihre Geräte zuvor bereits mehrfach vollständig entladen wurden, ohne vergleichbare Schwierigkeiten beim Neustart zu zeigen. Die Startschwierigkeiten sind daher nur schwer reproduzierbar.

Display aus, trotz Kabelverbindung

In den geschilderten Fällen bleibt der Bildschirm nach dem Anschließen an ein USB-C-Ladegerät zunächst schwarz. Auch ein erzwungener Neustart über die bekannte Tastenkombination führt nicht immer zum Erfolg. Selbst der Anschluss an einen Mac bleibt teilweise ohne Reaktion, da das Gerät nicht erkannt wird.

Technisch lässt sich das Verhalten mit der Funktionsweise moderner Lithium-Ionen-Akkus erklären. Ist die Spannung nach einer vollständigen Entladung zu niedrig, kann das System keinen sofortigen Neustart durchführen. In solchen Situationen muss der Akku zunächst eine Mindestladung erreichen, bevor das Gerät wieder startet. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen und erfolgt im Hintergrund ohne sichtbare Rückmeldung.

Drahtloses Laden als Workaround

Auffällig ist, dass kabelgebundenes Laden in diesen Situationen nicht immer zuverlässig zu funktionieren scheint. Mehrere Nutzer berichten, dass ihre Geräte erst nach längerer Zeit oder gar nicht auf ein angeschlossenes Kabel reagieren. Als praktikable Lösung wird stattdessen häufig das drahtlose Laden genannt.

Wird das iPhone auf ein MagSafe-Ladegerät gelegt, startet es in vielen Fällen nach etwa zehn bis fünfzehn Minuten wieder. Der Grund dafür ist nicht abschließend geklärt. Möglich ist, dass die Energiezufuhr beim kabellosen Laden stabiler erfolgt oder anders gesteuert wird als über den USB-C-Anschluss.

Auch aus Werkstattberichten lässt sich ableiten, dass diese Methode Anwendung findet. In einzelnen Fällen greifen Techniker direkt zu einem MagSafe-Ladegerät, um scheinbar nicht reagierende Geräte wieder zu aktivieren.

Entsprechend kann es daher sinnvoll sein, bei vollständig entladenem Akku nicht nur etwas Geduld einzuplanen sondern auch zu magnetischen Magsafe-Ladegeräten zu greifen.