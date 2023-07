Apple Store Frankfurt wird vorübergehend geschlossen

Der Frankfurter Apple Store in der Bockenheimer Straße wird vorübergehend geschlossen. Informationen über den Grund hierfür liegen uns bislang ebensowenig vor, wie Angaben zur Dauer der Schließung. Falls ihr diesbezüglich etwas wisst, könnt ihr diese Infos gerne in den Kommentaren hinterlassen oder direkt an uns senden.

Apple selbst informiert bislang nur mit dem wenig konkreten Hinweis „Unser Store wird ab dem 30. Juli vorübergehend schließen“ über die anstehende Maßnahme. Damit verbunden lassen sich von diesem Tag an auch keine Support- oder Beratungstermine im Apple Store Große Bockenheimer Straße mehr buchen. Ebenso sind vom Wochenende an auf unbestimmte Zeit keine „Today at Apple“-Veranstaltungen mehr für den Frankfurter Apple Store geplant.

2010 als dritter deutscher Apple Store eröffnet

Der Apple Store in der Großen Bockenheimer Straße in Frankfurt wurde im Januar 2010 eröffnet und war damals nach der Münchener Rosenstraße und Hamburg Alstertal das dritte Apple-Ladengeschäft in Deutschland. Apple bietet seine Produkte hier auf zwei Etagen und mit rund 750 Quadratmetern Verkaufsfläche an. Sollte die Schließung nicht aufgrund von äußeren Einflüssen erforderlich sein, so ist zumindest nicht auszuschließen, dass Apple den Standort nach nunmehr 13 Jahren einer Neugestaltung unterzieht.

Der Aufbau über zwei Etagen hinweg erinnert deutlich an den ein gutes Jahr zuvor eröffneten Apple Store in der Münchener Rosenstraße. Hier wird darüber spekuliert, dass Apple seine ursprünglich erste Niederlassung in Deutschland zugunsten eines neuen Standorts am Georg-Kronawitter-Platz aufgibt. Bis dahin sollen allerdings noch mehrere Jahre vergehen.

Eine weitere Neueröffnung in Deutschland steht wohl für das Jahr 2025 in Dortmund auf dem Plan. Bezüglich aktuelle Umbau- oder Erweiterungspläne für den Apple Store in der Großen Bockenheimer Straße in Frankfurt ist uns bislang noch nichts zu Ohren gekommen.