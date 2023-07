WhatsApp: Chatverlauf ohne iCloud übertragen und unbekannte Nummern stummschalten

Im Zusammenhang mit dem am Freitag veröffentlichten Update betonen die WhatsApp-Entwickler zudem, dass es jetzt auch möglich ist, Anrufe von unbekannten Nummern generell stummzuschalten . Diese Funktion ist allerdings nicht mit dem Blockieren von Anrufen zu verwechseln. Beim Stummschalten werden die Anrufe zwar nicht akustisch signalisiert, jedoch weiterhin in der Anrufliste und in den Benachrichtigungen angezeigt.

Die neue Option versteckt sich in den Einstellungen von WhatsApp und dort im Untermenü „Chats“. Wenn ihr hier auf dem seither für WhatsApp genutzten Smartphone die Option „Chats auf iPhone übertragen“ auswählt, müsst ihr lediglich den in der WhatsApp-Installation auf dem neuen Gerät angezeigten QR-Code abfotografieren, um den Datenaustausch zu starten.

