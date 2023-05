Apple stellt Firmwareupdates für AirPods und MagSafe-Ladegerät bereit

Es ist für Endkunden nicht möglich, auf den AirPods die Installation einer neueren Softwareversion zu erzwingen. Stattdessen müsst ihr euch gedulden und warten, bis das Update automatisch aufgespielt wird. Die Ohrhörer müssen dafür geladen sein und sich in Bluetooth-Reichweite eines zugehörigen Apple-Geräts befinden. Apple weist seit kurzem auch darauf hin, dass man „wenn man kein Apple-Gerät in der Nähe hat“ einen Termin bei einem autorisierten Apple Service Provider oder in einem Apple Store vereinbaren kann, um die AirPods-Firmware zu aktualisieren.

Insert

You are going to send email to