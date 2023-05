VLC Media Player erhält CarPlay-Unterstützung

Beim VLC Media Player handelt es sich um ein Open-Source-Projekt. Die App lässt sich für so gut wie alle Plattformen und Betriebssysteme kostenlos laden und nutzen. Wer die Arbeit an der VLC-Software unterstützen will, kann sich mit einer Spende als In-App-Kauf in der iOS-App oder auf einem der hier von den Entwicklern genannten Wege erkenntlich zeigen.

Insert

You are going to send email to