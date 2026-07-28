Die Prepaid-Anbieter ja! mobil und Penny Mobil erhöhen das Datenvolumen ihres günstigsten Prepaid-Tarifs. Der „Basic“-Tarif umfasst ab sofort 2 GB statt bislang 1 GB mobiles Datenvolumen, der Preis bleibt mit 4,99 Euro alle vier Wochen unverändert.

Nach Angaben der beiden Anbieter greift die Änderung nicht nur bei Neukunden sofort. Auch Bestandskunden sollen direkt von dem höheren Datenvolumen profitieren. So werde die Änderung bereits im laufenden Abrechnungszeitraum berücksichtigt. Das bereits verbrauchte Datenvolumen wird entsprechend angerechnet.

Zu den Tarifen von Penny Mobil und ja! mobil gehören weiterhin eine Telefon- und SMS-Flatrate für alle deutschen Netze. Zudem ist die Nutzung des 5G-Netzes mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s möglich.

Die Starterpakete für den Basic-Tarif werden für 9,95 Euro angeboten und enthalten jeweils ein Startguthaben von 7,50 Euro. Wer seine bisherige Rufnummer mitbringt, soll einen zusätzlichen Bonus von 10 Euro erhalten.

Congstar bietet Kennenlern-Tarif für 1 Euro

ja! mobil und Penny Mobil gehören zu Congstar und nutzen ebenso das Netz der Telekom. Wer die Netzqualität unverbindlich ausprobieren will, findet aktuell bei Congstar ein attraktives Angebot. Mit dem Congstar Kennenlern-Tarif hat man die Möglichkeit, das von den drei Anbietern genutzte Telekom-Netz einen Monat lang zum Preis von 1 Euro zu testen.

Für den Euro bekommt man eine Flatrate für Telefonie und SMS sowie satte 50 GB Datenvolumen inklusive EU-Roaming. Als einzige Einschränkung weist Congstar darauf hin, dass sich der Vertrag nur einmal pro Kunde buchen lässt und auch nicht verlängert werden kann.

Bei Prepaid-Tarifen muss man bei so gut wie allen Anbietern beachten, dass sich die genannten Preise nicht auf den kompletten Monat, sondern auf vier Wochen beziehen. Auf das gesamte Jahr gerechnet fallen dadurch 13 Abrechnungszeiträume an. Dieses Detail ist vor allem bei einem Preisvergleich mit Jahrestarifen relevant.