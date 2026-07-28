Prepaid-Tarife im Telekom-Netz
Mehr Daten bei Discounter-Tarifen – Congstar bietet 1 Monat für 1 Euro
Die Prepaid-Anbieter ja! mobil und Penny Mobil erhöhen das Datenvolumen ihres günstigsten Prepaid-Tarifs. Der „Basic“-Tarif umfasst ab sofort 2 GB statt bislang 1 GB mobiles Datenvolumen, der Preis bleibt mit 4,99 Euro alle vier Wochen unverändert.
Nach Angaben der beiden Anbieter greift die Änderung nicht nur bei Neukunden sofort. Auch Bestandskunden sollen direkt von dem höheren Datenvolumen profitieren. So werde die Änderung bereits im laufenden Abrechnungszeitraum berücksichtigt. Das bereits verbrauchte Datenvolumen wird entsprechend angerechnet.
Zu den Tarifen von Penny Mobil und ja! mobil gehören weiterhin eine Telefon- und SMS-Flatrate für alle deutschen Netze. Zudem ist die Nutzung des 5G-Netzes mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s möglich.
Die Starterpakete für den Basic-Tarif werden für 9,95 Euro angeboten und enthalten jeweils ein Startguthaben von 7,50 Euro. Wer seine bisherige Rufnummer mitbringt, soll einen zusätzlichen Bonus von 10 Euro erhalten.
Congstar bietet Kennenlern-Tarif für 1 Euro
ja! mobil und Penny Mobil gehören zu Congstar und nutzen ebenso das Netz der Telekom. Wer die Netzqualität unverbindlich ausprobieren will, findet aktuell bei Congstar ein attraktives Angebot. Mit dem Congstar Kennenlern-Tarif hat man die Möglichkeit, das von den drei Anbietern genutzte Telekom-Netz einen Monat lang zum Preis von 1 Euro zu testen.
Für den Euro bekommt man eine Flatrate für Telefonie und SMS sowie satte 50 GB Datenvolumen inklusive EU-Roaming. Als einzige Einschränkung weist Congstar darauf hin, dass sich der Vertrag nur einmal pro Kunde buchen lässt und auch nicht verlängert werden kann.
Bei Prepaid-Tarifen muss man bei so gut wie allen Anbietern beachten, dass sich die genannten Preise nicht auf den kompletten Monat, sondern auf vier Wochen beziehen. Auf das gesamte Jahr gerechnet fallen dadurch 13 Abrechnungszeiträume an. Dieses Detail ist vor allem bei einem Preisvergleich mit Jahrestarifen relevant.
Ist bei penny oder ja mobil eigentlich eine direkte Buchung einer esim möglich? Kann das im Buchungsprozess nicht finden. Vielleicht hat jemand einen Tipp?
Fraenk rechnet kompletten Monat ab für den 10er :)
Ich plane Vodafone den Rücken zu kehren und zu Congstar zu wechseln.
Ich finde deren Angebote bei Verträgen echt attraktiv.
Ich weiß, es geht sicher noch billiger, aber ich brauche eine vernünftige Steuerrechnung und Allnet Flat 50gb für 23€ mit 100mbit ziemlich gut.
Hat irgend jemand schlechte Erfahrungen mit Congstar gemacht?
Alle, die ich bisher gefragt habe, sind happy…
Ich war mal vor längerer Zeit bei Congstar. Ich war mit der Geschwindigkeit des Internets nicht zufrieden bin seit dem bei Vodafone. Mich hält eigentlich nur das oben geschriebene ab.
Hab vor 3 Wochen bei Vodafone gekündigt und heute die Portierung für Telekom prepaid beantragt . Knapp 20’euro für 80’gb sind ok . Vodafone ist im Berlin teils schlechter als o2 und teuerer . Ich bin gespannt ob das Telekom Netz wirklich merklich besser ist . Mit Vertrag hätte ich bei Telekom deutlich mehr gezahlt .
Mehrere verträge habe ich über CB benefits für freunde und Familie abgeschlossen! Alle happy!
Der einzige „Nachteil“ ist für mich, dass 100Mbit Aufpreis kosten, wenn man wie ich meint es zu brauchen. Ansonsten ist preis Leistung für „Telekom“ echt gut.. man könnte auch Fraenk nehmen. Da wir aber nahe der Landesgrenze wohnen eher etwas blöd.
Bin bestimmt seit 15 Jahren bei Congstar, also sehr früh seit es die auf dem Markt gibt mit dabei. Funktioniert einfach. Steuer wird wird normal ausgewiesen. Prozentualer Anteil, Brutto- und Nettoertrag. Habe bis heute kein Anlass zu wechseln.
Seit Jahren bei Congstar und sehr zufrieden. Stets monatlich kündbare Verträge und durch diverse Antionen in der Zwischenzeit 105 GB für 17€ im Monat. Das ganze im Telekomnetz.
Was will man mehr.
Einzig die noch ausstehende Multi-eSim ist ärgerlich. Wann sie endlich kommt, steht in den Sternen.
Danke euch allen für das Feedback, damit kann ich arbeiten!
Die 23€ beinhalten schon die 3€ + für die 100mbit (statt 50 mbit) finde ich ok.
Mit Vodafone habe ich eigentlich fast überall, immer wieder unbefriedigendes und teilweise langsames 5G Netz. Alles recht enttäuschend.
Top zufrieden seit Jahren. Immer super Deals zum Black Friday, such für Bestandskunden. Habe vom letzen Deal 105 GB im Monat plus einmal komplett wieder aufladen wenn verbraucht für 24 Euro. Plus 5 Euro für Multisim.
Ich will auch von Vodafone weg. Muss leider ja noch ein Jahr warten. Überlege auch Fraenk oder Congstar.
Wäre ja schön, wenn man in allen Telekom-Tarifen das 5G-Netz nutzen könnte, auch beispielsweise Kaufland Mobil XS. Gegen eine 50/20 Mbit/s Drosselung hätte ich in den Basistarifen keine Einwände. Mittlerweile müssten die Carrier-Kosten für die Datentransfer via 5G ja geringer als für LTE sein.
Ich hab bei Congstar 5G ohne Aufpreis dabei.
Aber nur 25/50mbit
Kann es sein dass bei congstar bei den Tarifen mit eSIM man wesentlich mehr Datenvolumen hat???