Apple soll verstärktes Interesse an Exklusiv-Podcasts zeigen

Apple will sich nun offenbar ernsthaft im Bereich „Original Podcasts“ engagieren. Gerüchte um die Produktion eigener Podcasts durch Apple gibt es schon seit vergangenem Jahr. Unter anderem sei das Thema aufgrund der damit verbundenen Möglichkeit, Werbung für das Videoangebot Apple TV+ zu machen, von Interesse für den iPhone-Hersteller. Jetzt sucht Apple offenbar nach einem für dieses Segment verantwortlichen Manager.

Einem Bloomberg-Bericht zufolge soll der neue Management-Posten verantwortlich für die Produktion und den Ankauf von exklusiven Podcast-Inhalten sein. Der Fokus läge dabei auf Audio-Ablegern von über Apple TV+ verfügbaren Filmen und Serien sowie eigenen Video-Podcasts, dies mit der Option, diese auch über Apple TV+ bereitzustellen.

Mit dieser inhaltlichen Erweiterung wolle Apple nicht nur die Werbetrommel für Apple TV+ rühren, sondern sich auch besser im Wettbewerb positionieren. Spotify beispielsweise investiert mittlerweile enorme Summen in die Produktion und den Unterhalt einer eigenen Podcast-Abteilung.

Exklusivität widerspricht der Podcast-Idee

Mit „The Joe Rogan Experience“ hat sich Spotify erst dieser Tage die Exklusivrechte für eine der in den USA derzeit erfolgreichsten Podcast-Shows gesichert. Vom kommenden Jahr an wird diese dann ausschließlich über Spotify verfügbar sein. Andere Anbieter und nun offenbar auch Apple verfolgen eine vergleichbare Strategie und favorisieren somit eine mit Blick auf die Entstehung des Mediums widersprüchliche Idee.

Als die Podcast-Welle 2004 aufkam, war ein wesentlicher Grundgedanke, eine Möglichkeit zur plattformunabhängigen Verbreitung von Audioinhalten zu schaffen. Apple hatte zu dieser Zeit noch nichts mit Podcasts am Hut, der Name entstand lediglich in Anlehnung an den damals extrem populären Audioplayer iPod. Erst deutlich später hat Apple das Thema für sich veranschlagt und ein Podcast-Verzeichnis in iTunes integriert.