Der deutsche Entwickler Christopher Asche verfolgt mit seinem Wochenplaner Weekline einen schlüssigen Ansatz. Das Konzept richtet sich an Menschen, die ihre Woche nicht nur mit Aufgaben füllen möchten, sondern den tatsächlich bewältigbaren Arbeitsaufwand in den Mittelpunkt stellen.

Dieser Gedanke steht und fällt natürlich mit einer realistischen Einschätzung der persönlichen Leistungsfähigkeit und des Zeitaufwands, der für die einzelnen Aufgaben kalkuliert werden muss. In Weekline wird dies dadurch gelöst, dass der Tag zunächst in eine feste Zahl von Leistungseinheiten oder Zeitabschnitten aufgeteilt wird, auf die man die anstehenden Aufgaben dann verteilen kann.

Aufgaben nach Aufwand bewerten

Aufgaben werden in Weekline dann nicht nur nach ihrer Wichtigkeit geordnet, sondern auch nach dem damit verbundenen Aufwand bewertet. Kurze Tätigkeiten und mehrstündige Arbeitsblöcke werden unterschiedlich gewichtet. Für jeden Tag lässt sich zudem eine persönliche Kapazitätsgrenze festlegen. Eine rote Linie zeigt an, welche Aufgaben noch innerhalb dieses Rahmens liegen und welche darüber hinausgehen.

Um eine flexible Planung zu ermöglichen, lassen sich Aufgaben per Drag-and-drop zwischen den einzelnen Wochentagen verschieben. Nicht erledigte Aufgaben werden in Weekline nicht automatisch auf den nächsten Tag oder die nächste Woche übertragen, sondern in einem separaten „Wartebereich“ abgelegt. Von dort aus lassen sie sich gezielt wieder in die Wochenplanung aufnehmen. Zudem soll so verhindert werden, dass sich stetig mehr unerledigte Aufgaben unbemerkt ansammeln.

Kostenlos ausprobieren, Vollversion als Einmalkauf

Der Weekline-Entwickler bietet seine App kostenlos zum Download und Ausprobieren an. Nutzer haben die Möglichkeit, das Konzept mit bis zu 30 selbst eingetragenen Aufgaben zu erkunden. Die Freischaltung auf die Vollversion ist als Einmalkauf zum Preis von 2,99 Euro möglich. Wer die Entwicklung zusätzlich unterstützen möchte, kann eine Supporter-Freischaltung für 5,99 Euro erwerben.