Impf-Finder will per Push auf freie Termine aufmerksam machen

Impfwilligen stehen in der Folge gleich mehrere Angebote in dieser Richtung zur Verfügung. Über das auf Baden-Württemberg begrenzte Projekt ImpfTerminManagement haben wir bereits berichtet. Bundesweit ist die Onlineplattform Sofort-Impfen aktiv.

Mit Blick auf die Tatsache, dass sich Ärzte und Impfzentren inzwischen regelmäßig mit nicht wahrgenommenen Terminen und übrig gebliebenen Impfdosen konfrontiert sehen, sind derartige Projekte eine willkommene Unterstützung für Impfwillige, die eine gewisse Flexibilität an den Tag legen können. Allerdings muss man in diesem Zusammenhang auch kritisieren, dass hier auf politischer Ebene keine einheitliche Lösung gefunden wird, und in der Folge immer mehr unterschiedliche Projekte mit dem gleichen Ziel unterwegs sind.

In der neu verfügbaren Version 2 bietet die iOS-Version der Impf-Finder-App mit optionalen Push-Benachrichtigungen ein ganzes Stück mehr Komfort. Nutzer können sich jetzt per Push-Mitteilung über neue Termine innerhalb von 100 Kilometer Umkreis um den aktuellen Standort informieren lassen.

