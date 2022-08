Aktion verlängert: Apple Watch Nylon-Loops ab 7,50 Euro für 3 Stück

Letzte Woche hatten wir auf eine Sonderaktion mit Apple-Watch-Armbändern verlinkt, die dann im Handumdrehen vergriffen waren. Der gleiche Hersteller hat uns jetzt nochmal zwei Rabattcodes geschickt. Die Preise können zwar nicht mit dem Angebot von letzter Woche mithalten, doch sind 7 beziehungsweise 8 Euro für zwei Nylon-Loops immer noch ein Top-Angebot.

Wenn ihr auf schlichtes Grau setzt, schaut euch diese Apple-Watch-Armbänder von Cacoe an. Den Preis für das Doppelpack könnt ihr mit dem Rabattcode UWZCXK9M an der Kasse auf lediglich 6,99 Euro reduzieren. Ihr bekommt dann zwei in der Länge verstellbare Nylon-Loops aus elastischem Material, das dem Hersteller zufolge atmungsaktiv und wasserfest ist. In der Länge lassen sich die Armbänder mithilfe eines Edelstahlrings verstellen. Dank der typischen Schnellverschlüsse an den Enden lassen sich die Armbänder einfach mit allen Modellen der Apple Watch verwenden.

Darüber hinaus bietet der Hersteller noch weitere Farbvarianten der Armbänder an, deren Verkaufspreis sich ebenfalls um die Hälfte reduzieren lässt. Verwendet in diesem Fall den Aktionscode OXYRRP4F und achtet bei eurer Auswahl auf die teils unterschiedlichen Größen und auch Preise. Je nach der gewählten Ausführung, kostet das Set mit zwei Armbändern hier dann entweder 6,99 Euro oder 7,99 Euro.

Wie immer sei darauf hingewiesen, dass die Stückzahl der zum Angebotspreis verfügbaren Armbänder begrenzt ist. Prüft also vor dem Kaufabschluss stets den nach Eingabe des Rabattcodes im Einkaufswagen angezeigten Preis.

Teils auch noch 3 Armbänder für 7,50 Euro