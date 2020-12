Apple Pay: OLB, Volkswagen Bank und weitere Partner starten

Angekündigt hatte sich der Einstieg der Oldenburgische Landesbank in das Bezahlsystem Apple Pay bereits in der vergangenen Woche. Jetzt hat die Privatkunden-Bank den Schalter umgelegt und bietet das kontaktlose Zahlen mit dem iPhone nun ganz offiziell an.

Ihren Bestandskunden erklärt die OLB-Bank den Einsatz von Apple Pay auf der neu geschalteten Sonderseite „Mobil bezahlen – Mit ec Karte & Apple Pay“ und nennt hier auch die Zugangsvoraussetzungen.

Zu diesen gehört der Besitz der aktuellen Debit Mastercard des Geldinstitutes, ein Zugang zum OLB-Onlinebanking über das Web und selbstredend ein kompatibles iPhone.

Volkswagen Bank

Neben der OLB-Bank hat Apple auch die Volkswagen Bank in der offiziellen Übersicht aller Apple Pay-Partner in Deutschland neu verzeichnet, gestattet den Einsatz der Bezahlfunktion allerdings schon seit November.

Die Info-Seite aus Braunschweig wartet unter der Überschrift „Die sichere, einfache und schnelle Art zu bezahlen“ hier auf euch und bietet, wie auch die OLB-Bank mehrere Erklär-Videos zur Einrichtung und zur Konfiguration der Wallet-App auf iPhone (mit und ohne Face ID) und Apple Watch an.

Paysera und Sodexo in Österreich

Was an Deutschland komplett vorbeigegangen ist, bei unseren europäischen Nachbarn in Frankreich oder Österreich jetzt mit Apple Pay genutzt werden sind die Dienste Paysera und Sodexo.

Während Sodexo auf Prepaid-Karten und Restaurant-Gutscheine für Großkunden spezialisiert ist, bietet sich Paysera als mobile Lösung für den Devisen-Handel und den schnellen Geld-Transfer an.

Hohe Nutzerakzeptanz

Zuletzt steig in Deutschland die Sparda-Bank Hamburg als offizieller Apple Pay-Partner in das mobile Bezahlsystem ein, dessen Popularität jüngst Zahlen der Sparkassen unterstreichten. So zählen allein diese mittlerweile 1,5 Millionen Apple Pay-Nutzer in Deutschland