AirPods Max: Austausch-Ohrpolster im Set erhältlich

Auf den Produktseiten der gestern neu vorgestellten Edel-Kopfhörer AirPods Max spielen die Ohrpolster des Over-Ear-Modells eine wichtige Rolle. Nicht nur optisch, sondern auch funktional.

Laut Apple werden diese von einem „speziell entwickelten Netz­gewebe“ umgeben, die den Kopfhörern ein „weiches, kissen­artiges Trage­gefühl“ verleihen und gleichzeitig für eine dichte Ver­siegelung sorgen sollen. Dafür wurden die Ohrpolster aus akustischem Memory Foam gefertigt.

Da diese in Abhängigkeit von der Kopfform des Trägers jedoch ganz unterschiedliche sitzen können, gibt Apple an die Wieder­gabe der AirPods Max an den Sitz der Ohrpolster anpassen zu wollen. Hier messen nach innen gerichtete Mikrofone den abgegebenen Klang und passen diesen je nach spielender Musik, Pegel und Passform dynamisch an die herrschende Hörsituation an.



Farb-Kombinationen möglich

Im Defekt- bzw. Verlustfall wollen die Apple-Ohrpolster entsprechend durch Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Diese listet Apple jetzt im Apple Online Store, lässt zur Stunde jedoch noch keine Bestellung.

In den fünf Farben Silber, Schwarz, Grün, Sky Blau und Rot erhältlich, werden die Ohrpolster im Set für 77 Euro angeboten und lassen damit auch farbliche Kombinationen mit der während des Bestellvorgangs gewählten Kopfhörer-Farbe zu.

Aktuell zeichnet Apple die Austausch-Ohrpolster als „Derzeit nicht verfügbar“ aus und gibt auf der Produktseite weder einen Liefertermin noch ein voraussichtliches Datum für den Bestellstart an.

Bereits 12–14 Wochen Wartezeit

Dies dürfte für viele Anwender jedoch ohnehin nicht von Interesse sein. So will erst mal der Kopfhörer selbst geliefert werden – und dieser ist so stark vergriffen, dass Apple je nach gewählter Farbe jetzt Bestell-Wartezeiten von 12 bis 14 Wochen angibt. Der Paketbote würde bei einer Bestellung heute dann am 17. März an eurer Tür klingeln.