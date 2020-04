Apple Pay: Obergrenze jetzt 50 Euro – Volksbank-Start rückt näher

Nutzer von Apple Pay sahen sich mit dem bisher auf 25 Euro gesetzten Limit für kontaktloses Bezahlen ohnehin schon nur in Ausnahmefällen konfrontiert. Dies wird künftig noch seltener der Fall sein. Die Banken heben die Obergrenze nun auf 50 Euro an.

Die Maßname soll dazu beitragen, dass das kontaktlose Bezahlen in Corona-Zeiten mehr Verbreitung findet. Allerdings kann es den Banken zufolge teils mehrere Wochen dauern, bis die Änderung bundesweit und bei allen Händlern wirksam ist. Doch wie gesagt handelt es sich hier ohnehin um keine zwingende, sondern nur vereinzelt tatsächlich spürbare Beschränkung. Apple dazu:

Wenn Sie mit Apple Pay in Geschäften zahlen, müssen Sie in manchen Ländern und Regionen möglicherweise Ihre PIN eingeben, sobald die Transaktion einen bestimmten Betrag übersteigt. In manchen Fällen müssen Sie ggf. einen Beleg unterschreiben oder eine andere Zahlungsmethode nutzen.

Apple Pay: Start bei den Volksbanken rückt näher

Mit Blick auf die Volksbanken dürfen wir von kommender Woche an mit dem lange erwarteten Start von Apple Pay rechnen. Wir haben ja vor einiger Zeit schon darüber informiert, dass der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken Apple Pay am liebsten noch im April anbieten würde. Die letzten dafür nötigen vertraglichen Anpassungen treten an diesem Wochenende in Kraft. Somit wäre der kommende Dienstag bereits der erste potenzielle Starttermin – vorausgesetzt, die Banken haben ihre Hausaufgaben hinsichtlich der technischen Umsetzung zu Apples Zufriedenheit abgeschlossen.

Aus dem Apple-Umfeld hören wir derzeit zwar noch keinen konkreten Starttermin, wir können die Aussagen allerdings so deuten, dass einer zeitnahen Einführung keine allzu großen Hindernisse mehr im Weg stehen.