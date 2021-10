Apple Pay: NumberX kapituliert noch vor dem offiziellen Start

NumberX wollte quasi Flatrate-Banking anbieten und außer einem monatlichen Festbetrag keinerlei weitere Gebühren für Abhebungen oder die zur Verfügung gestellten Banking-Funktionen verlangen. Wie hoch diese Monatsgebühr ausfallen sollte, blieb allerdings bis zuletzt offen. So lässt sich zumindest nicht ausschließen, dass die Verantwortlichen von NumberX im Laufe der Testphase erkannt haben, dass ihr Finanzierungsmodell zu einseitig ist sich am Ende preislich nicht ausreichend attraktiv gestalten lässt.

Die mithilfe der Testnutzer gewonnenen Daten sollen allerdings die Grundlage für kommende, nicht näher benannte Projekte bilden. So habe man auf Basis des Testlaufs Synergien mit anderen Marktteilnehmern erkannt und wolle diese Basis in einem neuen Umfeld einbringen. Vorhandene Benutzerkonten und sonstige persönlichen Daten seien derweil endgültig gelöscht worden.

