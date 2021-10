Aufpassen: Siri stellt „7 Uhr“-Wecker nicht automatisch für den nächsten Morgen

Wir gehen schwer davon aus, dass es sich hier nicht um ein beabsichtigtes Verhalten von Apples Sprachassistentin handelt, und schlicht bei der lokalen Anpassung geschlafen wurde. Während im Englischen mit „7 Uhr“ in der Tat auch der frühe Abend gemeint sein kann, wurde diese Angabe hierzulande ja bislang korrekt als „7 Uhr früh“ interpretiert. Gehen wir also davon aus, dass Apple dies mit einem kommenden Update für iOS auch wieder korrigiert.

Wenn ihr am Vortag mit mehr als zwölf Stunden Vorlauf einen Wecker für den nächsten Morgen stellen wollt, müsst ihr nun explizit dazu sagen, dass es um den kommenden Tag geht – also beispielsweise „Hey Siri, weck’ mich morgen um 7 Uhr“ sagen.

