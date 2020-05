Apple Pay: Neue bunq-App setzt auf Spenden

Die letzte große Schlagzeile, die die niederländische Direktbank bunq für sich verbuchen konnte, betraf die im vergangenen Sommer gestartete Möglichkeit zur Bareinzahlungen an den Kassen von 12.000 Supermarkt- und Drogeriefilialen.

Jetzt meldet sich die Online-Bank, in Deutschland einer der Apple Pay-Partnern der ersten Stunde, mit einem großen App-Update zu Wort, dessen Ausgabe von einem Video-Livestream begleitet wird.

Version 14 der bunq-App, das nach Angaben des Unternehmen umfangreichstes Update bislang, führt nicht nur eine neue Oberfläche und eine Möglichkeit zur Teilnahme an Beta-Testläufen ein, die App richtet ihren Fokus zudem stärker auf das gesellschaftliche Engagement der Kontonutzer und platziert Spendenmöglichkeiten in der App jetzt prominent.

Ohne zusätzlichen Aufwand können die „bunqer“ – die Nutzer der Bank – über die App an Organisationen und Initiativen ihrer Wahl spenden. Die User können eigene Gemeinschaftsziele gründen, unterstützen und andere Mitglieder der Community dazu einladen, beispielsweise Equipment an eine Schule vor Ort zu spenden oder lokale Unternehmen zu unterstützen, die während der Corona-Krise schließen mussten.

Dabei folgt bunq stets den Wünschen der Nutzer und 72 Prozent der User präferieren es in grüne Unternehmen zu investieren. Daher orientiert sich „bunq V3“ an den nachhaltigen Optionen für Klimaneutralität, die in den Abonnements „bunq Premium SuperGreen“ und „bunq Business SuperGreen“ angeboten werden. So können sich Nutzer einfacher für die Anliegen ihrer Wahl einsetzen.